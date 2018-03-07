Elektrik tüketimi şubatta arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 857 milyon 777 bin kilovatsaatle 27 Şubat'ta, en düşük tüketim ise 705 milyon 628 bin kilovatsaatle 11 Şubat'ta gerçekleşti.

Şubatta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,75 artarak 22 milyar 844 milyon 496 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi ise yüzde 1,68 artışla 22 milyar 862 milyon 315 bin kilovatsaate ulaştı.

Elektrik üretiminin yüzde 33,25'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 23,11'i ithal kömür ve yüzde 16,93'ü yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 15,68'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 7,28 oldu. Kalan yüzde 3,75'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 5.25 ARTTI

Türkiye'nin elektrik ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,25 artarak 188 milyon 818 bin kilovatsaat oldu. Geçen yıl şubatta 179 milyon 387 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Şubatta elektrik ihracatı ise yüzde 2,77 azalarak 206 milyon 637 bin kilovatsaate geriledi. 2017 şubatta 212 milyon 538 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.