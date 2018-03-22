Cadde'nin haberine göre, Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü yıldızları taklit ederek verdiği pozlarla ilgili “İçimden ne gelirse onu paylaşıyorum. Kıyafetlerde olduğu gibi benzerlik olacak. Bir markanın tasarladığı şeyi başka bir markada da görebiliyoruz. Gülüp geçiyorum. Eleştirileri kafaya takarsak, yaşayamayız” açıklamasını yaptı.

Bu Konu İle İlgili Haberler