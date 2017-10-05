Eliz Sakuçoğlu'ndan üstsüz paylaşım

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Fitness hocaları yazıyor bana '10 kadından 7'si sizin gibi olmak istiyor' diye... Ne mutlu bana! Çok şükür algılarında değişimin ve farkındalığın başladığı ve hızla büyüdüğü bir döneme girdik artık. Senelerdir sağlıklı beslenmenin ve fitness'ın ne kadar önemli olduğunu dile getiriyorum...