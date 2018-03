Tesla'nın en büyük hissedarı Elon Musk'ın uzun vadede CEO olarak kalmasını sağlamak ve üretimdeki bir takım sorunlara rağmen elektrikli araba üreticisine duyduklarını güveni göstermek için görülmemiş bir ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Şirketin yüzde 14 hissesini elinde bulunduran Baillie Gifford & Co. and T. Rowe Price Group Inc., 21 Mart tarihindeki yönetim kurulu toplantısında Elon Musk için 2.6 milyar dolarlık bir ikramiye ödenmesini teklif edecek.

Elektrikli otomobilleriyle gündemden düşmeyen Tesla'nun kurucusu Elon Musk, şirketinin 59,1 milyar dolar olan piyasa değerini 650 milyar dolara çıkarmak istiyor. Bu hedefe ulaşana dek şirketten maaş ve ikramiye gibi hiçbir ödeme almayacağını dile getiren Musk, kısa vadede 100 milyar dolar barajını geçmeyi planlıyor.

Eşi benzeri görülmemiş 2.6 milyar dolar büyüklüğündeki paketi için danışman vekil firması Glass Lewis 'aşırı' yorumu yaparken yatırımcıların bu planı reddeceğini ve bu yönde tavsiyede bulunacaklarını belirtti.

Şirket bu tür bir pakedin başka bir şirkette de kabul edilme ihtimalinin zayıf olduğuna ve Tesla'nın alışılageldik bir kuruluş olmadığına dikkati çekti. Keza Elon Musk'ın da geleneksel CEO'lardan çok farklı olduğunu vurguladı.

Pakedi destekleyen hissedarlardan Baillie Gifford kuruluşunun ortaklarından ve fon yöneticilerinden Tom Slater ise şöyle dedi:

Tesla'nın şu ana dek yaptıklarını olağanüstü buluyoruz fakat sadece otomotiv sektöründe değil enerji piyasalarında da daha fazlasını yapabilir. Elon Musk'ın becerisi ve vizyonu bizim bu noktaya gelmemizde çok önemli. Tesla, işleri ilerletmek için hâlen o beceri ve vizyona ihtiyaç duyuyor.

Elon Musk, Tesla'nın yanı sıra uzay araştırma şirketi SpaceX'in de kurucusu ve CEO'su konumunda.