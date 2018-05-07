Uzaya fırlattığı roketleri tek parça Dünya’ya geri döndüren, yer altını kazan Boring Company isimli şirketiyle lav silahları satan Elon Musk, bu sefer tüm bunlardan daha çılgın bir projeye atılmak için kolları sıvadı.

Sık sık Twitter üzerinden fikirlerini ve yeni projelerini açıklayan seri girişimci, yeni bir şekerleme şirketi kuracağını duyurdu. Birçok takipçisinin haklı olarak bunun bir şaka olduğunu söylemesi üzere, Musk “çok ciddiyim” yanıtını verdi.

'UMURUMDA DEĞİL, HİSSELERİMİZİ SATIN BİR DAHA DA ALMAYIN'

Elon Musk’ın neden böyle bir projeye atılmak istediği ve şekerleme şirketinin gelecek planlarında nasıl bir rol üstleneceği şu an için gizemini koruyor. Ancak şirketleri arasında koordinasyon sağlamayı sevdiği bilinen Musk’ın safi kâr etmek için şekerleme üreteceği düşünülmüyor.

Musk, çılgın projesini “Şekerleme şirketi kuruyorum ve muhteşem olacak!” sözleriyle duyurdu:

— Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2018