Gazeteci Ashlee Vance’nin yazdığı, “ Elon Musk, Tesla, SpaceX ve Muhteşem Geleceğin Peşinde” isimli kitapta ünlü işadamının en büyük kâbusu ortaya çıktı. Musk, kitapta sanal zeka çalışmalarına ilişkin, “Google’ın kurucusu ve CEO’su Larry Page insan ırkının kökünü kazıyabilme imkân ve kabiliyetine sahip yapay zekâlı robot filosunu kuruyor olabilir. Bu konuda gerçekten endişeliyim. Page ile yakın arkadaşız ve iyi niyetli biri olması beni rahatlatmaya yetmiyor. Çünkü ben iyimser değilim. Kazara şeytani bir şey yaratabilir” diyor.

GAZETECİLİĞE EL ATTI

Öte yandan ünlü işadamı, şimdilerde medyaya savaş açtı. Gazete Habertürk'ün haberine göre kendisi ve şirketlerinin durumu hakkında yalan haber yapıldığını ileri süren Musk, “Pravda” (Gerçek) adında bir site hazırladığını duyurdu. Sitede halk medyada yer alan haberlerin gerçekliğini oylayacak ve böylece habercilerin reytingleri ortaya çıkacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER