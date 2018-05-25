Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken, hemşirelere de 3600 ek gösterge müjdesini verdi. Erdoğan yaklaşık 1.5 milyon çalışanı ilgilendiren gösterge artışını şu sözlerle açıkladı: “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakârca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz.”

Hemşirelerin emekli aylıklarını etkileyen faktörlerin başında gelen ek göstergenin arttırılması durumunda maaşlar ne kadar olacak?

3600 EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR?

1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı'na tabi bir işte çalışan devlet memurlarından, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 olan ve 30 yıl hizmeti bulunanlar ve aylık maaş bakımından, ilgili memurların yüzde 15'lik gelir vergisi dilimi için ek gösterge farkından kaynaklı tablo 2018 yılının ilk yarısı için şöyle;

Ek gösterge eğer 2200'den 3600'e çıakrsa, hemşirelerin aylık net maaşında 23 TL artış, emekli maaşında 641 TL artış, emekli ikramiyesinde 123 bin 121 TL artış olacak.

Ek gösterge 30002den 3600'e çıkarsa, hemşirelerin maaşında 38 liralık kayba düşerken, emekli maaşı 569 TL artış, emekli ikramiyesinde 20 bin 516 TL artış olacak.