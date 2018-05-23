Sosyal Güvenlik Kurumu emekliliğe hak kazandığınız andan itibaren emeklilik maaşınızı da işletmeye başlar. İlk maaşınız SGK’nın işlem yaptığı bankanın adres bildiğiniz semtinin şubesinden ödenir ve banka kartınız olmadan banka şubesinden aylığınızı alabilirsiniz. Ancak aynı bankada kalmak istemiyorsanız ya da diğer bankaların promosyon kampanyalarından faydalanmak istiyorsanız istediğiniz bankaya maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bu durum sadece yeni emekli olanlar için geçerli değildir. Emekli olan herkes tercih ettiği kurumdan maaşını alabilir ve promosyon kampanyalarından faydalanabilir.

EMEKLİ MAAŞI BANKA DEĞİŞİKLİĞİ

Emekli maaşınızı başka bankaya taşımak istiyorsanız bilmeniz gerekenler şöyle; Maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya TC. Kimliğinizle giderek talepte bulunmalısınız. Bankalar maaşınızı taşımanız ve 3 yıl aynı bankadan ödeme almayı kabul etmeniz durumunda size promosyon ödemesi yapar. Başvurunuzu yapıp maaşınızı taşıdıktan sonra ilgili bankadan alacağınız ikinci maaşa ek olarak promosyon da hesabınıza yatar.

EMEKLİ AYLIĞINI PTT’YE TAŞIMA

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız aylık ödemeyi dilediğiniz PTT şubesinden de alabilirsiniz. Bunun için istediğiniz PTT şubesine TC. Kimliğinizle başvurarak işlem yaptırmanız gerekiyor. PTT de bankalar gibi maaşınızı taşımanız ve 3 yıl boyunca PTT’den maaş alacağınıza dair taahhüt vermeniz durumunda size promosyon ödemesi yapar. Promosyon ödemesini bir sonraki emekli aylığınız ile beraber hesabınıza yatırırlar.

E DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA (4A, 4B, 4C BANKA DEĞİŞİKLİĞİ)

Maaşınızı PTT’ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız E Devlet Kapısı üzerinden de talepte bulunabilirsiniz. TC kimlik numaranız ve E Devlet şifreniz ile sisteme girdikten sonra 4A, 4B ya da 4C Banka ve Adres Değişikliği bölümüne tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada ad, soyad, banka, şube ve adres bilgileriniz görünür. Sol tarafta bulunan Banka/ Şube Değişikliği kısmına tıkladığınızda yeni banka bilgilerinizin istendiği sayfa açılacaktır. Burada sırasıyla il, banka ve şube seçimi yaparak ‘güncelle’ alanına tıklamalısınız. Bu işlemden sonra seçtiğiniz banka ya da PTT şubesi üzerinden emekli aylığınız ödenmeye başlar.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON İADESİ

Banka değiştirmek isteyenlerin mevcut bankalarından promosyon ödemesi alsa da değişiklik yapabilme hakkı saklı bulunur. Ancak bu durumda ilgili bankadan alınan promosyon ücretinin iade edilmesi gerekiyor. Değiştirmek istediğiniz bankaya giderek promosyon iadesi başvuru için dilekçe doldurarak talepte bulunmalısınız. Bankaların promosyon iadesi ile ilgili işlemleri imzaladığınız sözleşmeye göre değişiklik gösterebileceğinizden en doğru bilgiyi çalıştığınız bankadan öğrenebilirsiniz.