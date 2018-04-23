Emeklilik yaşı ve prim günleri ile ilgili yıllar içinde yapılan değişiklikler nedeniyle vatandaşların emeklilik yaşı hesaplamakla ilgili kafa karışıklıkları olabiliyor. Ya da konu ile ilgili hiçbir bilgisi olmayanlar da var. Ne zaman emekli olacağını bilmeyenler için hazırladığımız haberimizden sorgulama da yapabilirsiniz. İşte emeklilik yaşı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

EMEKLİLİK HESAPLAMADA TARİHİN ÖNEMİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 01.05.2008 günü ve sonrasında işe girenler için yeni bir emeklilik zamanı getirildi. Buna göre 01.05.2008 tarihinden sonra bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SORGULAMASI



E Devlet ve SGK'nın sitesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla 4A, 4B ve 4C emeklilik sorgulaması işlemlerinizi yapabilirsiniz.

SGK'da sorgulama; https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresinden cinsiyetiniz, doğum trihiniz, hizmete başlama tarihiniz, ssk prim ödeme sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, varsa askerlik gün sayınız, fiili gün sayınız, varsa yurt yurtdışı gün sayınız ve 3600 günü doldurduğunuz tarih bilgileri istenir. Bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra tahmini emeklilik yaşınızı ve kalan prim gününüzü öğrenebilirsiniz. Erken yaşlanma ve malüllük de aynı sayfada sorgulanabilir.



E Devlet'te sorgulama: E Devlet'in "Emekli Olma Durum Sorgulama" eklentisi ile hızlı ve kolay bir şekilde emekliliğinize ne kadar kaldığını görebilirsiniz. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) Sisteme girdikten sonra sigorta kolu ve hizmete başlama tarihinizi seçmelisiniz. Sistem ne kadar prim ödeyerek kaç yaşında emekli olacağınızı söyler. Hizmete başlama yılınızı bilmiyorsanız hizmet dökümü görüntüleme sayfasında bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

2018'E GÖRE SSK (4A) EMEKLİLİK YAŞ TABLOSU

Sigorta başlangıç tarihinize göre aşağıdaki listeden kaç yaşında emekli olacağınızı görebilir ödemeniz gereken toplam prim gün sayısını öğrenebilirsiniz...

- 08.09.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 09.09.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.05.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

-24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.05.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

Sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 09.09.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

- 01.05.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.