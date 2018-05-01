Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada emekliye bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı. Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde emekli maaşlarına ek olarak ikramiye yatırılacak ve 12 milyon emekli bu fırsattan faydalanabilecek. Peki emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte detaylar...
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN?
Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 12 milyon emekliyi sevindiren müjdeli haberi verdi. Başbakan Yıldırım, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde maaşa ek olarak ikramiyenin yatırılacağını belirtti.
İki bayram öncesinde de 1000'er lira olmak üzere ikramiye verilecek ve böylece 12 milyon emekli bu fırsattan faydalanabilecek. Emekliye bayram ikramiyesinin yatacağı tarih resmi olarak henüz açıklanmadı ancak bayrama kısa bir süre kala yatırılması bekleniyor.
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMALARI
Başbakan Binali Yıldırım, dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında emekliye bayram ikramiyesi konusunda aşağıdaki açıklamalarda bulundu;
"12 milyon emekli aylığı alan vatandaşımız var, bütün devletten maaş alanlar, her yıl Ramazan Bayramı öncesi, Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesi bin TL. Bu bir bayram hediyesi olarak düşünülen bir şey."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.