Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada emekliye bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı. Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde emekli maaşlarına ek olarak ikramiye yatırılacak ve 12 milyon emekli bu fırsattan faydalanabilecek. Peki emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte detaylar...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 12 milyon emekliyi sevindiren müjdeli haberi verdi. Başbakan Yıldırım, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde maaşa ek olarak ikramiyenin yatırılacağını belirtti.

İki bayram öncesinde de 1000'er lira olmak üzere ikramiye verilecek ve böylece 12 milyon emekli bu fırsattan faydalanabilecek. Emekliye bayram ikramiyesinin yatacağı tarih resmi olarak henüz açıklanmadı ancak bayrama kısa bir süre kala yatırılması bekleniyor.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMALARI

Başbakan Binali Yıldırım, dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında emekliye bayram ikramiyesi konusunda aşağıdaki açıklamalarda bulundu;

"12 milyon emekli aylığı alan vatandaşımız var, bütün devletten maaş alanlar, her yıl Ramazan Bayramı öncesi, Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesi bin TL. Bu bir bayram hediyesi olarak düşünülen bir şey."