emlak fiyatlarında son durum

Sahibinden.com ağustos ayı emlak endeksi verilerine göre, köprünün inşa çalışmalarının hızlandığı 2014 yılıyla birlikte son 3 senede köprü güzergahında bulunan Kocaeli, Yalova ve Bursa'da satılık konut fiyatları ciddi oranda arttı.

Bölgede konut fiyatları en çok Kocaeli'nin Karamürsel, Yalova'nın Çiftlikköy, Bursa'nın Orhangazi ilçelerinde yükseldi. Bu ilçelerde son üç senede konut fiyatları sırasıyla yüzde 94, yüzde 90 ve yüzde 83 oranlarında artış gösterdi. Böylelikle Karamürsel'de ortalama konut fiyatı 288 bin 574 TL, Çiftlikköy'de 372 bin 94 TL ve Orhangazi'de 241 bin 275 TL oldu.

Osmangazi Köprüsü, son üç senede kiralık konut fiyatlarını da etkiledi. Kiralık konutlar Bursa Gürsu'da yüzde 122, Kestel'de yüzde 106, Yalova Altınova'da yüzde 100'e varan oranlarda artış gösterdi.

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