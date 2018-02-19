Başakşehir’in 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta futbol adına güzel anlar yaşadı. Konuk ekibin iki deneyimli ismi Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Trabzonspor’un genç yeteneği Abdülkadir Ömür’e destek verdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Arda oyundan çıkarken, Emre de faul sonrası kendisini yerden kaldıran Ömür’ü kafasından öptü.

"BURAK ABİ ŞANSSIZDI"

Fırtına'nın dün tek çalışkan ismi olarak dikkat çeken Abdülkadir Ömür kaçan net fırsatlara dikkat çekti. Genç yetenek, “Kazanmak için çok çalıştık. Golün ardından oyundan düştük ancak reaksiyon gösterdik. Kazanmak istedik ama pozisyonları değerlendiremedik. Burak Yılmaz abi şanssızdı diyelim” şeklinde konuştu.