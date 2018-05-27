Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvai Milliye'de forma giyerken keşfedilen ve Kayserispor'a transfer olan Emre Demir, sarı-kırmızılı kulüpte de basamakları bir bir tırmanmaya başladı. 12 yaşındayken Barcelona tarafından denenmeye çağırılan genç yetenek, geçen aylarda Katalan ekibinden bir davet daha almıştı. Kayserispor'un umudu Emre Demir bu kez de Fransa'nın ünlü kulüplerinden Paris Saint-Germain tarafından kampa davet edildi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, konuyla ilgili oalrak bir açıklama yaptı.
İHA'da yer alan habere göre Türk futbolunun altyapı durumunun kendisinin içini acıtan bir şey olduğunu dile getiren Bedir, şunları söyledi:
"Altyapılarımızdan oyuncu çıkmıyor. Özellikle genç nüfusumuzun futbol oynayacak kapasitede olması ve genç nüfusumuzun olmasına ve ülkemizde futbolun bu kadar sevilmesine rağmen bir türlü kendi içimizden oyuncu yetiştirip futbol arenasına sunamadık. Birkaç kulüp hariç, çok iyi çalışan kulüplerimiz olmasına rağmen altyapılar hep bir masraf kapısı veya mecburiyet olarak görüldü. Gerçek anlamda yarışmacı takımlarımıza veya milli takımlarımıza buralardan bir sunum yapamadık. Zaman zaman kendi karakteri ve iyi hocaların yetiştirmesiyle biraz da şanslı olmalarının sonucu çıkan oyuncular oldu. Özellikle küçük yaşlarda 12-13 yaşları arasında çok iyi deyip de umut beslediğimiz oyunculardan da ileriki dönemlerde kaybolanlar da oldu"
"EMRE'DEN UMUTLUYUZ"
Emre Demir'i Türkiye'nin tanıdığını kaydeden Bedir, "Bu jenerasyonda 14-15 yaş grubunda Türkiye’nin 2 senedir tanımış olduğu Emre var. Biz Emre’den umutluyuz. O da kendinden umutlu. Futbol öyle bir hale geldi ki, siz dağın başında top oynuyor olsanız da iki taşı bir araya koyup da karşılıklı çift kale maç yaptığınız da eğer yetenekleriniz varsa sizi keşfediyorlar. İletişim çağında yeteneklerin gizli kalması mümkün değildir. Emre de bu manada hem kulübümüzün çalışmaları sonucu hem de özellikle kendi yetenekleri sonucunda bütün dünyada büyük kulüpler tarafından keşfedilmiş ve 'Türk futboluna kazandırabilir miyiz?' diye üzerinde düşünülen bir isimdir." ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın da ilgisinin bulunduğunu vurgulayan Bedir, sözlerine şöyle devam etti:
"Geçtiğimiz yıllarda Barcelona çok ciddi bir şekilde ilgilendi. Bu yıl da nasip olursa 4 günlüğüne bu ayın sonu itibariyle Paris Saint-Germain takımına gidecektir. PSG altyapısı ve gençleriyle antrenman yapacaklar. Futbol sadece sahaya çıkılarak oynanan bir oyun değildir. Futbolun diğer katmanları olarak iletişim var. Bunları da orada görmüş olacaktır. Paris Saint-Germain oyuncumuzla ilgili bir fikir sahibi olmuş olacaktır. Bizde buna müsaade ettik. Burada önemli olan Emre’nin oraya gidip bir şeyler görüp, fikir sahibi olmasıdır. İletişim adına ve Avrupa'daki kulüplerin adına alt yapı olarak oyuncuların oraya bakış açısı olarak bir şeyler öğrenip gelecektir. Emre zeki bir çocuktur. O 4 gün içerisinde alması gerekenleri alacaktır" şeklinde konuştu.
VE SÖZ EMRE'DE...
"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"
Genç yetenek Emre Demir de, çok heyecanlı olduğunu ve Türkiye'yi Paris'te en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti. Demir, "Geçen yıl Barcelona'ya gittim. Oradaki altyapı çok farklıydı. 5 tane sahaları var. Hocaları ve oyuncuları olsun hepsi disiplinli çalışıyor. Türkiye’de eksik olan tek şey bana göre disiplindir. Türkiye’de bunu geliştirirsek altyapıların çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu ay sonunda PSG beni davet etti. Hayırlısıyla oraya gideceğim. Türkiye’nin bayrağını dalgalandıracağım. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim. En önemlisi ailemi temsil edeceğim. Oradaki oyuncular tabiİ ki yeteneklidir. Kendimden iyi olduklarını düşünmüyorum" dedi.
EMRE DEMİR KİMDİR?
Kayserispor formasını giyen Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvai Milliye'den Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı. Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için profesyonel takımla idmanlara çıktı. Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre Demir, bu forma altında çıktığı 42 maçta 46 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri'nde 4 maça çıkan Emre, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca 3 kez U14 Milli Takım formasını giyen Emre Demir, Katar maçında milli forma ile ilk golünü atmayı başardı.
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