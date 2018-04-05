En hızlı büyüdüğü pazar Türkiye

Cilt bakımından gıda takviyelerine, kilo yönetiminden genç görünüm sistemine kadar geniş bir yelpazedeki inovatif ürünleriyle bugün 145 ülkede yer alan Jeunesse Global, Türkiye pazarında büyük başarılar elde edeceğinin sinyallerini veriyor. Jeunesse Türkiye Genel Müdürü Devrim Hamaratlar, 2017 yılında gerçekleştirdikleri satışlarla 67 Avrupa ülkesi arasında İtalya, Almanya ve Rusya’nın ardından 4’üncü sırada yer aldıklarını belirtti. Genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye’nin potansiyeli yüksek bir pazar olduğuna işaret eden Hamaratlar, 2018 yılında Avrupa üçüncülüğe yükselmeyi, 2019’da ise Türkiye’yi zirveye taşımayı planladıklarını söyledi.

Gözaltı torbalarını, çizgileri ve kırışıklıkların görünümünü azaltıcı kremleri, dermatologlar tarafından geliştirilen yaşlanma karşıtı cilt bakım kremleri gibi dünyada benzeri olmayan ürünlerle Türk tüketicilere hizmet verdiklerini ifade eden Hamaratlar, birçok plastik cerrah ve güzellik uzmanının da Jeunesse Global’in ürünlerini tavsiye ettiğinin altını çizdi. Hamaratlar, “Ürünlerimizi direkt kullanıcıya gönderiyoruz. Kullananlar aile ve arkadaş çevreleri için de sipariş veriyorlar. Bazı müşterilerimiz de bizden alıp çevrelerindekilere satabiliyorlar” dedi.

KARTAL VE KANARYA’DAN TEKLİF VAR

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü’yle yaklaşık 1.1 Milyon Euroluk sponsorluk anlaşması imzaladıklarını da hatırlatan Hamaratlar, bu konuda Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nden de teklif aldıklarını açıkladı. Bunun yanında Anadolu kulüplerinden de tekliflerin geldiğini söyleyen Hamaratlar, Jeunesse Global’ın sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini, Türkiye’de bekledikleri gelişmelerin olması durumunda başka alanlarda da sponsorluklara sıcak bakabileceklerini belirtti. Hamaratlar, Brezilya Olimpiyat Stadyumu’na Jeunesse Arena olarak sponsor olduklarını da hatırlattı.