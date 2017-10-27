En iyisi Vitor Pereira!

Fenerbahçe'de gelen gideni arattı...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe, istenmeyen adam ilan edilen Vitor Pereira’yı mumla arıyoriri dolduramadı. Sarı-Lacivertliler’de son 3 sezonda ilk 9 haftalara bakıldığında en başarılı teknik adam Vitor Pereira’nın olduğu ortaya çıkıyor.

2015-2016 sezonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayan Pereira son 3 sezondaki en başarılı hoca oldu. 2016- 17 sezonunda Advocaat ile 4 galibiyet, 3 beraberlik 2 yenilgi sonucunda 15 puan alabilen Kanarya, bu sezon da Aykut Kocaman ile 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle yine 15 topladı.