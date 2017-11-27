ENBE Orkestrası'ndan Kuzey Kıbrıs'ta danslı şov

HT Magazin’de yer alan habere göre, dansçıların eşlik ettiği ekip, yerli ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarıyla ve görsel şovuyla konukların beğenisini topladı.

Orkestranın kurucusu ve şefi Behzat Gerçeker, şarkıların hep bir ağızdan söylenmesi üzerine ‘‘Herkese çok teşekkür ederim. Muhteşem bir koro oluyoruz’’ diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Enbe Orkestrası