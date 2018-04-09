AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu haftanın tarihi bir hafta olduğunu, Türkiye’nin, ilk nükleer üs santralının temelinin atıldığına dikkat çekti. Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye’den bahsedildiğinde nükleer alanda da olmak gerektiğini vurgulayarak, “Eğer Türkiye’de bir nükleer güç varsa, bu bir kişidir, enerji bakanı falan değil, Türkiye 50, 60,100 yıldır yapılamayanları, başarılamayanları hayata geçirdiyse bunu bir kişiye borçluyuz; Recep Tayyip Erdoğan. Eğer Cumhurbaşkanı’mızın cesareti, feraseti, dirayeti, çalışkanlığı olmasaydı bu 15 senede yapılanların hiçbiri, birilerinin hayalini bile kuramayacağı şeylerin hiçbirini, bu hükümet mümkünatı yok yapamaz” diye konuştu. “15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı’nın, Başkomutanının talimatıyla bu ülkenin bekası için gerekirse canını vermekten çekinmeyen bir siyasi parti teşkilatı var” diyen Albayrak şöyle konuştu: “Bugün daha önemli ve tarihi günlerden geçiyoruz. Bugün Türkiye’de milli güvenlik sorunu olmuş bir anamuhalefet partisi var. Bugün Türkiye’de, birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı safta ve aynı dili kullanan bir CHP var.”

‘BU ADAMLARI HALKA İFŞA ETMEMİZ LAZIM’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Albayrak, “Zeytinburnu gibi başarılı bir belediyeciliğin olduğu bir ilçemizde, 2019’a giderken, bizim bugün yaşanan Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, ihanet dili üzerinden ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütleriyle aynı safta yer alan bu adamları halkımıza ifşa etmemiz lazım” dedi. Öte yandan Kongrede Bahattin Ünver görevi Selami Delibalta’ya devretti.