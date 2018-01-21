Enerji Bakanlığı nükleer santral çalışması yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fransa odaklı nükleer santrallarla ilgili bir çalışma yaptı. Buna göre dünyada 30’dan fazla ülke yaklaşık 450 reaktörle nükleer enerji üretiyor. Nükleer güç üretiminde en başarılı örneklerden biri kabul edilen Fransa, 19 nükleer güç santralındaki 58 reaktörle elektrik ihtiyacının yüzde 77’sini karşılıyor. Toplam 28 milyon 300 bin tüketiciye enerji sağlayan santrallarda 132 bin 107 kişi de istihdam ediliyor.

KASABA NÜFUSU 10’A KATLANDI

Enerji Bakanlığı’nın çalışmasına göre Fransa’nın başkenti Paris’in yaklaşık 200 kilometre güneyindeki 350 kişilik kasabaya inşa edilen Belleville nükleer santralı, kurulduğu kasabının nüfusunu 10’a katlayarak 3 bin 500’e yükseltti. Nükleer santralın kurulmasıyla bölgede iş imkânı ve istihdamın da arttığını kaydeden Belleville Belediye Başkanı Patrick Bagot, güvenlik endişesi bulunmadığını belirterek, “Yerel bilgilendirme komitemiz aracılığı ile bölge halkı sürekli bilgilendiriliyor. Valilik tarafından güvenlik tatbikatı yapılıyor. Bizim de belirli bir hareket planımız var. Şimdilik 10 kilometrelik bir hareket planı hazırladık ama bu alan daha sonra 20 kilometreye çıkacak” dedi.

2025’E KADAR 2 MİLYAR EURO YATIRIM

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Belleville Nükleer Güç Santralı (NGS) İletişim Direktörü Thierry Taponard, santral ve çevresinde orta ölçekli şirketlere yıllık 30 milyon Euro’luk iş imkânı sunduklarını belirterek, Santralın 2025’e kadar 2 milyar Euro yatırım yapacağını söyledi. Belleville NGS’den yılda 16.7 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken, bölgedeki 2.5 milyon tüketicinin elektriği bu santraldan karşılanıyor.

ATIKLAR NASIL BERTARAF EDİLİYOR?

Fransa, santrallarda kullanılan yakıtların bertarafı ve muhafazası için de ayrı bir çaba harcıyor. Bu amaçla Ulusal Radyoaktif Atık Yönetimi Ajansı (ANDRA) yerin 500 metre altına kullanılmış nükleer yakıtları depolamak için laboratuvar inşa ediyor. Fransa’nın kuzeydoğusundaki Meuse bölgesinde bulunan yüksek ve orta seviyeli nükleer atıkların bertaraf edilmesi için inşa edilen laboratuvar, 2025’te faaliyete geçecek. Tesiste 2030’da orta seviyeli, 2080’de yüksek seviyeli nükleer atıklar bertaraf edilecek.

NÜKLEER TESİSİN YANINDA ŞAMPANYA ÜRETİMİ

Nükleer atık tesisinin bulunduğu yeri de içine alan bölge aynı zamanda ülkedeki bağcılığın ve şampanya üretiminin yoğun olduğu alanlardan oluşuyor. Bölgede üretilen şampanyalar da özel bir etiketle dünya piyasasına sunuluyor. Atık tesisine 27 kilometre uzaklıkta bulunan 5 nesildir bağcılık ve şampanya üretimi yaptıklarını anlatan bir çiftçi, herhangi bir kalite ya da verim düşüklüğü olmadığını belirterek, ürettikleri üzümlerle yılda sertifikalı 200 bin şişe şampanya ürettiklerini söyledi.