Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk somut adımı bugün atılıyor. Mersin’e inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santralı’nın temeli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törende Akkuyu Santralı’nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar İlçesi’ne canlı bağlantı yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temel atma töreni öncesi bir kamu spotu hazırladı. Kamu spotu için NOBEL Ödüllü Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Türk Bilim Kadını Prof. Dr. M. Bilge Demirköz de kamera karşısına geçti.

Kamu spotunun yönetmenliğini Mc Donald’s, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirdi.

Prof Dr Aziz Sancar’ın çekimleri Kuzey Carolina’nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirilirken, Prof Dr Melahat Bilge Demirköz’ün çekimleri Ankara’da TAEK’te ve İstanbul’da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi’nde, diğer çekimler ise yine İstanbul’da çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi.

Çekimleri toplam 4 günde tamamlanan kamu spotunun post prodüksiyonu 1,5 ay sürdü. Son teknoloji prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı filmin yapımcılığını bir Türk şirketi üstlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, attı tweetlerle iki bilim insanına destekleri için teşekkür etti.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 2, 2018

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 2, 2018

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 2, 2018