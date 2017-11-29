Engin Altan Düzyatan'dan ikinci çocuk müjdesi

Posta’nın haberine göre, ekranlarda boy gösteren Engin Altan Düzyatan, önceki gün reklam yüzü olduğu bankanın Çırağan Sarayı’nda düzenlenen lansmanında görüntülendi.

Bir yıllık anlaşma karşılığında 6 milyon lira aldığı öğrenilen Engin Altan Düzyatan: “Güzel bir anlaşma oldu, daha önce de çalıştığım bir marka. Diziden dolayı reklam tekliflerini kabul etmiyordum ama artık dizi oturdu ve bu reklam filminin dizideki karakterimi etkilemeyeceğini düşündüğüm için kabul ettim.” dedi.



ENGİN ALTAN DÜZYATAN VİTAMİNLERLE AYAKTA DURUYOR

Engin Altan Düzyatan, rol aldığı dizinin çekimlerinde yaşadığı zorlukları: “Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Sürekli çamurun içinde, sürekli soğuktayız. Kendimizi korumamız çok zor. Ben vitaminlerle ayakta duruyorum. Bizim dizinin yapısı itibariyle çekimler dışarıda oluyor ve korunmak zor oluyor ama karşılığını alıyoruz.” sözleriyle anlattı.



Oyuncu, oğlu Emir Aras’ın tek çocuk olarak büyümesini istemediğini söyleyerek, ikinci kez baba olacağının sinyalini de verdi.

Engin Altan Düzyatan