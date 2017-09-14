Engin Altan Düzyatan'ı sokak çalgıcıları ablukaya aldı

Engin Altan Düzyatan, önceki gece Asmalımescit’te arkadaşlarıyla buluştu. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, mekân çıkışında aracına binen ve yolunu kesen sokak çalgıcılarının yoğun ilgisine mazhar olan Düzyatan, bahşiş vererek yolu açtırdı.

Engin Altan Düzyatan