Oyuncu Enis Arıkan'ın sürekli videolar çekip sosyal medya hesabında yayınladığı annesi yolculuk için metrobüsü tercih edince burada bir takipçisinin dikkatini çekti.



Yolculuğu sırasında bir an uyuya kalan Selma Hanım’ın fotoğrafını çeken bir takipçisi bu görüntüyü Enis Arıkan'a göndermeyi de ihmal etmedi.



Arıkan da bu kareyi sosyal medya hesabından, "Annemi metrobüste uyurken çekmişler bana dm atmışlar” notuyla paylaştı.

İşte Enis Arıkan'ın o paylaşımı: