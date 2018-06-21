EPDK’daki boş üç üyeliğe resmi atama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) 3 üye atandı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, EPDK’da boş bulunan üyeliklere BOTAŞ International Genel Müdürü Erdoğan Tozan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Hayrettin Kurt ve Ahmet Çağrı Çiçek atandı. Çiçek, ikinci kez kurul üyesi oldu. Çiçek ve Fazıl Şenel’in görev süreleri mayıs ayında dolmuştu.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Enerji sektörünü yakından ilgilendiren bir başka atama da Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’ye (EPİAŞ) yapıldı. Enerji sektöründe üst düzey yöneticilik yapan ve 2017 yılı itibarıyla TPIC Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Türkoğlu, şirketin genel müdürlüğüne asaleten atandı.