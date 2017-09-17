Erdem Kınay ile Faslı genç şarkıcı Hind'in samimi anları

Ünlü aranjör Erdem Kınay ve Faslı genç şarkıcı Hind’in Taksim’de bir mekandaki samimi pozları çok konuşulacak.

Erdem Kınay ve Faslı şarkıcı Hind’in aşk yaşadığı öne sürüldü. Mayıs ayında “Her Gece Kal” adlı şarkıda düet yapan ikili, geçen hafta Taksim'de bir mekanda sarmaş dolaş eğlenirken objektife takıldı.

Erdem Kınay, evli ve bir çocuk babası.

Erdem Kınay

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