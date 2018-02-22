Erden Timur Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur'un Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;
2018'e nasıl başladınız? Hangi projeleri hayata geçireceksiniz?
Erden Timur: Ocak ayı çok iyi bitti, yani geçen senenin iki katının da biraz üzerinde bitti. Geçen sene Şubat ayı Emlak Konut'un da yaptığı kampanyayla çok iyi geçmişti. 2018'in ilk çeyreği şimdilik iyi başladı diyebiliriz.
Projeler bakımından 14 şantiyemiz vardı bunun 13'ünü teslim ettik, sonuncusununda teslimi bir ay önce başladı, şimdi hali hazırda devam eden 4 tane şantiyemiz var; Bahçelievler, Bodrum'da Yalıkavak, Sancaktepe ve yeni başladığımız Çekmeköy. Kandilli projemiz gelecek Boğaz'da 70 dönümlük, yine Avrupa yakasında şehir merkezinde bir projemiz daha olacak, ve haziranda Bodrum'da Cennet Koyu'nun yanında çok özel bir proje lansmanı yapacağız.
İstanbul dışında, Anadolu'da da projeler yapıcak mısınız?
Erden Timur: Bizim bir Kağıthane'de bir de Sütlüce'de öğrenci rezidanslarımız var; 2019'dan itibaren Anadolu'da projeler yapacağız, öğrenci rezidansı projeleri olacak. Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler dışında, Eskişehir, Denizli, Mersin, Adana, Bursa'da yapacağız. 10 tane kent belirledik buralarda projelerimiz olacak.
Gayrimenkul sektöründe bir talep sıkıntısından bahsediliyor; 2018 bu anlamda iyi geçer mi satışlar bakımından..?
Erden Timur: Sektörde son 6 yıldır balon var diye diye fakat bir türlü o balonu oluşturamadık. Bir kurumu ve sektörü gerçek değil, tamamen dedikodu bitirir. Bizim sektörün dedikodusu kadar başka sektöre yapılan yok..Biz OECD'de Avrupa'dan sonra ikinci büyük pazarız, ve bizim tasarrufumuz yok borçlanarak alıyoruz bu evleri, ve bu evlerin hepsi ihtiyaçtan dolayı yapılıyor.
EBRD biliyorsunuz bütün ülkelerin de ortak olduğu bir banka ve ilk konut yatırımını bizle beraber Türkiye'de yapıyorlar, ve bu piyasa bu kadar zorda olsa..
Maliyetler son 3 yıldır fiyatlara yansıtılmıyor, ve artık sınırdayız, çünkü 3 yönlü artış oldu hem enflasyonda hem döviz artışı oldu, hem de emtia fiyatları arttı çok..
Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum'un açıklamaları oldu; ruhsatlara kota getireceğiz diye, bu uygulama sektöre nasıl yansır?
Erden Timur: Bizim sektörün bu anlamda ciddi düzenlemeye ihtiyacı var, toplam aktifimize göre konut yapıyor olmamız lazım belki derecelendirme kuruluşları tarafından not almamız lazım, geçen sene 1 milyon 300 bin ruhsat alınmış bunun da bir kotayla sınırlanması lazım. Bizim memleket olarak bu kadar ihtiyacımız yoksa bu kadar yapılmaması lazım. Kota başka ülkelerde de var bizim ülkemizde de kesin olmalı.
Biz alıcıya 60 ay vade yapıyoruz sıfır faizle bu sürdürülebilir birşey değil.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması oldu; "2015'te başlattığımız konuta %20 devlet katkısı istediğimiz sonucu vermedi, şimdi Alman yöntemini uygulayacağız" dedi; nasıl uygulanabilir anlatabilir misiniz?
Erden Timur: Almanya modeli bizde çok iyi işler, yani faizin sübvansiyonu dediğimiz model, ama bunun dışında da devletin bizim sektörümüz için, ya bizim sektörümüzün kendi kendine kural koyması lazım şeffaflık açısından, bir notlama sisteminin olması lazım, likiditeye göre konut yapım şansı tanınması lazım, yani ben kafama göre 10 proje yapmamalıyım aktifime göre proje yapmalıyım.
NEF için halka arz düşünüyor musunuz?
Erden Timur: Evet halka arz düşünüyoruz, amacımız bu yurtdışındaki projelerimize de başlayıp hem Londra Borsası hem de İMKB olarak, çünkü biz NEF'i uluslararası bir strateji ile oluşturduk, o yüzden uluslararası işler de yapıp ondan sonra yapmak, ya Almanya Frankfurt'ta ya da Londra'da böyle birşey düşünüyoruz. Şu anki planlamayı ona göre yapıyoruz.
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