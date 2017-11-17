Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında SGK'yı kim batırdı? polemiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günkü grup toplantısında SGK'ya yönelik yaptığı açıklamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun yanıtı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasının ardından siyasetteki SGK tartışması yeniden alevlendi.

Salı günkü partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde, "Şu Kılıçdaroğlu var ya SKK'yı batırdı." açıklamalarının yapıldığını hatırlatarak Emekli Sandığı ve Bağ-Kur dahil üç sosyal güvenlik kurumunun, kendisinin emekli olduğu 1999'daki açığının 2 milyar 341 milyon lira olduğunu söylemişti.

"2 MİLYAR LİRADAN 20 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI AÇIK"

Şu an bu açığın 20 milyar lirayı aştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ve Binali Yıldıram'a soruyorum, bu rakam doğru mu, yanlış mı? Sosyal Güvenlik Kurumunu kim batırdı? 2 milyar liradan 20 milyar liraya çıktı açık. Üstelik benim zamanımda kadın 34, erkek 43 yaşında emekli oluyordu. Şimdi emeklilik yaşı 65. Emekli aylıklarını düşürdüler. Hasta her gittiği yerde cebinden para ödüyor, eczaneye, hastaneye gidiyor para ödüyor, maaşından para kesiliyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Kim batırdı bunu? Sevgili Erdoğan, beni duyuyor musun? Duyacaksın beni, beni dinleyeceksin. Bu kurumları sen batırdın." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: MEYDAN OKUYORUM

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına, Bakan Sarıeroğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumu, Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa bir daha hiç batmaz" yanıtını vermiş ardından Kılıçdaroğlu bir açıklamada daha bulunmuştu:

"AK Parti'nin genel başkanına, başbakana açık ve net meydan okuyorum. Sosyal güvenliği tartışacaksanız ben tek başıma geleceğim siz ordunuzla gelin, tartışalım."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜFE İLE ZARAR 42 MİLYARA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yanıt verdi. Erdoğan, "Şimdi rakamlarla bu zatın SGK'nın başında olduğu dönemi açıklıyorum. Bu zat, birkaç gündür ben SSK'yı 2 milyar zarara uğratmıştım diyor. Siz 'SGK'yı 20 milyar zarara uğrattınız' diye bize laf geveleyip duruyor. Kendisinin her ağzını açtığında 'hesap uzmanıyım' demesine bakmayın, bu hesap kitap falan bilmez. Hesap uzmanı sıfatı almak bir kişinin hesap uzmanı olmasını getirmiyor, uygulama getiriyor. Batırdın mı, çıkardın mı? Asıl olan budur. Hem de öyle bir bilmez ki, kendi dönemindeki 2,5 milyarlık zararın TÜFE hesabıyla bugün 42 milyara denk geldiğinden dahi bu zatın haberi yok. Şimdi otursun bir de bunun hesabını yapsın. Hiçbir şey bilmiyorsan ey Kılıçdaroğlu aç interneti orada bu hesabı otomatik olarak yapan programlar var onu kullan" açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU: KARŞIMA GEL SANA HESABI KİTABI ÖĞRETEYİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan son yanıt ise Tekirdağ'daki bir temel atma töreninde yaptığı konuşmada geldi.

Kılıçdaroğlu, "Ben hesap bilmiyormuşum. Yahu sen zaten hesap bilseydin memleket bu halde olur muydu? Çiftçinin haline bak, emeklinin haline bak, doların hali ne? Bu enflasyon haline bakın üniversiteyi bitirmiş milyonlarca gencimiz işsiz, onların haline bakınız. Dönmüş bana diyor ki sen hesap bilmiyorsun. Cesaretin varsa karşıma gel ben sana hesabı kitabı öğreteyim. Şu hesap nasıl yapılır, kitap nasıl yapılır bak hepsini öğreteyim. Ama gelemezsin cesaret edemesin. Cesaret edemiyorsan karşıma çıkmaya cesaret edemiyorsa niye konuşuyor hakkımda?" dedi.