Sıralamanın birinci sırasındaki YouTube yüzde 85 oy alırken, Snapchat yüzde 72 ile ikinci sırayı kaptı. Bunu yüzde 69 ile Instagram, yüzde 51 ile Facebook izledi.

Bundan 3 yıl önce yapılan araştırmada yüzde 71 ile en popüler platform olan Facebook için bu durum ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Ancak önceki çalışmada YouTube'a yer verilmediğini hatırlatmakta fayda var.

YouTube, tüm yaş, gelir ve ırk gruplarında popüler olmayı başarırken, Facebook'un %70 oran ile en popüler olduğu demografi, yılda 30 bin dolardan az kazanan, yani düşük gelirli hanelerdeki ergenler arasında. Bu segmentin diğer ucuna bakıldığında, yani 75 bin dolardan fazla yıllık gelire sahip hanelerdeki ergenlerin Facebook kullanım oranı sadece yüzde 36.

Çalışmadaki bir diğer ilgi çekici sonuç da akıllı telefon kullanımıyla ilgili oldu. 13-17 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 95'i akıllı telefonları olduğunu ya da bir akıllı telefona erişimleri olduğunu belirttiler. Bunların yüzde 45'i neredeyse hep internete bağlı olduklarını söylediler. Bu oran 2015 yılındaki araştırmada sadece yüzde 24'tü.

Ergenler akıllı telefon kullanımlarının artmasına karşın, bunun olumlu ya da olumsuz yan etkileri olduğunu düşünmüyor. Katılımcıların yüzde 31'i aile ve arkadaşlarıyla her an görüşmelerini sağladığı için olumlu bir yan etki olduğunu belirtirken, yüzde 24'ü siber zorbalık ve dedikodu gibi olumsuz yan etkilerin altını çizdi.