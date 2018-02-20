Anadolu Efes Coach'u Ergin Ataman, TRT Spor’da yayınlanan Basın Tribünü adlı programda aralarında Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür’ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazete Habertürk'ün haberine göre olaylı bir şekilde ayrıldığı Galatasaray’da başkan olma hayalinin bulunduğunu belirten Ataman önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı “İşletme mezunu, İtalyancası ve İngilizcesi ile az da İspanyolcası olan biriyim. 2026’da bir Galatasaray üyesi olarak başkanlık hayalim var elbette. Galatasaray’da başkan olmak için 10 yılı tamamlamanız gerekiyor. 10. yılı tamamladığım zaman her genel kurul üyesi gibi başkanlığa aday olabilirim. Lider özelliği olan biriyim. Profesyonel basketbol antrenörlüğünü bırakıp, başkanlığa aday olabilirim. Bunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

"OBRA’NIN CANI SAĞ OLSUN"

Ataman, Fenerbahçe Doğuş Coach’u Zeljko Obradovic ile yaşadıkları gerginlik için ise şunları söyledi: “Hocalar arasında, takımlar arasında bu tip rekabetlerde birtakım gerginlikler olur. Obradovic’e saygım var, saygıyı hak eden bir antrenör. Ettore Messina ile herkesin en değerli hoca olarak adlandırdığı bir isim. Benden fazla kazandı ama benden de hep daha iyi kadrolarla kazandı, bu da bir gerçek. Tatlı bir rekabetimiz oldu. Her maçtan sonra birbirimizi tebrik ettik, tokalaştık. Ataşehir’deki son maçtan sonra, bizim etik bazı kurallarımız var. Son 15 saniyede bu şekilde davranmasının, üst üste 3 faul yaptırıp 100 sayı atma hevesine karşı kırıldım. Dünya üzerindeki her hoca böyle bir davranıştan sonra tepki gösterirdi. Hiçbir şekilde polemiğe devam etmek istemiyorum. Son maçta elini sıkmak için gittim, bu sefer de kendisi gelmedi, canı sağ olsun.”

" DURSUN ÖZBEK'E ÇOK KIRILDIM"

Ataman, Galatasaray'da görev yaptığı dönemdeki başkan olan Dursun Özbek'e kırıldığını dile getirirken “Galatasaray’daki şampiyonluk sürecinde 3 milyon dolar kulüpten, 3 milyon dolar ise sponsorlardan karşılandı. Galatasaray’ın basketboldaki hızlı yükselişi bazı grupları rahatsız etti. Başkan her seferinde gurur duyduğunu ve arkamda olduğunu söyledi. Sezon sonunda teklif beklediğim ama başka hocalarla görüşüldüğünü duydum. Dursun Özbek’ten beni yanına çağırıp çalışmayacak olsa bile söylemesini beklerdim. Bu konuda çok kırıldım.” ifadelerini kullandı.

" BEŞİKTAŞ SALONUNDA ACI ÇEKİYORUM"

Ataman, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş ve taraftarıyla ilgili de konuşurken şunları söyledi:

“Beşiktaş’tan Avrupa’ya gitmiş olsaydım, herhalde bir kırgınlık olmayacaktı ama o şartlarda en iyi projeyi sunan Galatasaray’dı. Beşiktaş’ın salonuna her gittiğimde acı çekiyorum çünkü o salonda çok güzel duygular yaşadım. Kırgınlıklarını anlıyorum ama hakaret derecesinde yapılanları kınadım. Beşiktaş feda dönemini yaşadıktan sonra futbolun ne olduğunu, yöneticiğilin ne olduğunu bilen Fikret Orman’ın başkanlığında bir devrim yaşattı.”