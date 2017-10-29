Sivasspor futbolcusu Ergin Keleş, Karabükspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Keleş'in maç öncesi yaptığı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili söylediği sözler sosyal medyayı salladı. Peki, Ergin Keleş kimdir? Ergin Keleş kaç yaşında? İşte Ergin Keleş hakkında merak edilenler...

ERGİN KELEŞ KİMDİR?

Ergin Keleş, 1987 tarihinde Trabzon'un Arsin ilçesinde dünyaya geldi. Futbola henüz 9 yaşında Trabzonspor'un altyapı seçimlerine katılarak başlayan Keleş, Trabzon Lisesi'nde eğitimini sürdürürken 2003 senesinde Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda 10 golle gol kralı olurken bir de şampiyonluk sevinci yaşadı.



Kulübün çeşitli yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Şenol Güneş döneminde A takıma yükseldi. Trabzonspor'un 2005-06 sezonu öncesi İsviçre kampı kadrosuna dahil edilen Keleş, yönetimin kendisine yıllık 100 milyar lira ve iki yılı opsiyonlu beş yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi. Daha sornra kadrodan çıkarılan Keleş, dönemin ikinci lig takımlarından Akçaabat Sebatspor'a kiralandı. Burada bekleneni karşılayamamasına rağmen, dönemin teknik direktörü Vahid Halilhodziç tarafından devre arasında Trabzonspor'un Antalya kampına alındı.

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Ergin Keleş, Trabzonspor ile ilk lig maçına 22 Ocak 2006 tarihinde Kayserispor ile oynanan ve 4-2 biten maçla çıktı. O sezon Trabzonspor'da sadece üç maçta forma giyme şansı bulan Keleş, bir yıllığına Sakaryaspor'a kiralandı.Sakaryaspor'da kiralık sözleşmesi biten Keleş, 2007-08 sezonu başında Trabzonspor'a geri döndü. 2 Şubat 2009 tarihinde dönemin ikinci lig ekiplerinden Manisaspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Keleş, daha sonra Ankaragücü'ne transfer oldu. Daha sonra ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'a transfer oldu.2012-13 sezonunda Mersin İdman Yurdu ile sözleşme imzalayan Keleş, devre arasında dönemin 1. lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu. Daha sonra 2015-16 sezonu başında Adanaspor'a transfer olan Keleş, bir yıl sonra buradan ayrıldı ve Sivasspor'da forma giymeye başladı.