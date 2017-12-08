Erhan Çelik, asistanı ve şoförüne dava

Habertürk Haber Merkezi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, şarkıcı Gülben Ergen'in cep telefonuna hakaret ve tehdit içerikli mesaj attıkları gerekçesiyle eski eşi Erhan Çelik, asistanı Seda Kurtulmuş ve şoförü Harun Güçlü hakkında "hakaret", "tehdit" ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan toplamda 1'er yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Şarkıcı Gülben Ergen'in cep telefonuna farklı numaralardan hakaret ve tehdit mesajları geldi. Mesajlar üzerine soluğu savcılıkta alan Ergen, avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunarak kendisine mesaj atan kişilerin tespit edilmesini istedi.
Şarkıcının suç duyurusu üzerine mesaj atan numaraların eski eşi Erhan Çelik’in asistanı Seda Kurtulmuş ile şoförü Harun Güçlü olduğu tespit edildi.
ÇELİK'TEN “HABERİM YOK” SAVUNMASI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Harun Güçlü'nün tehdit mesajı değil, boşanma süreciyle alakalı teselli edici mesaj gönderdiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmediği anlatıldı.
Seda Kurtulmuş'un ise kızgınlıkla Ergen'e mesaj gönderdiğini ancak hakaret ve tehdit kastının olmadığı yönünde ifade verdiği belirtilen iddianamede, Erhan Çelik'in ise gönderilen mesajlar nedeniyle asistanı ve şoförüne kızdığını, durumdan haberinin olmadığı şeklinde savunma yaptığı kaydedildi.
3 SUÇTAN YARGILANACAKLAR
Savcılık, Seda Kurtulmuş'un Erhan Çelik'in azmettirmesiyle Gülben Ergen'e mesaj gönderdiğinin, Harun Güçlü'nün ise eylemi tek başına gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini vurguladı.
Mesajların içeriğinin tehdit ve hakaret içerdiğinin tartışmasız olduğu, ısrarla mesaj gönderilmesinin ise Ergen'in psikolojik yönden huzurlu ve sağlıklı yaşam hakkını ihlal ettiği anlatıldı. Erhan Çelik, asistanı Seda Kurtulmuş ve şoförü Harun Güçlü hakkında "hakaret", "tehdit" ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan toplamda 1'er yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başlanacak.
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