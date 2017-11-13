Erken kanser teşhisi koyan devrimsel cihaz!

Skan, prestijli bir ürün tasarım ödülü olan James Dyson Award’un bu yılki ayağını kazanarak dikkat çekti. Her yıl düzenlenen yarışma, öğrencilerin ve yeni mezunların yenilikçi mühendislik, ürün ve endüstriyel tasarım çalışmalarını ödüllendiriyor.
Termistör adı verilen ısıldirençler ile çalışan makine, uygun fiyatlı ve hassas doğrulukla çalışan ısı sensörlerine sahip. Isıya maruz bırakılan cilt bölümlerinin soğuma tepkilerine bakılarak, deri kanserine sebep olabilecek tümörlerin fark edilmesini sağlıyor.
Sensörler tarafından algılanan veriler, yine makinenin içerisinde bulunan bir algoritma tarafından zaman, ısı ve diğer bilgiler ışığında bir ısı haritası oluşturulmakta kullanılıyor. Bu harita, tümör tarafından sebep olunabilecek derideki sıra dışı sıcaklıkların tam olarak nerede bulunduklarını gözler önüne seriyor.
26 KAT DAHA UYGUN FİYATLI
Melanomlar (kanserli hücreler), sağlıklı hücrelere kıyasla daha hızlı bir metabolizmaya sahip. Bunun bir sonucu olarak daha fazla ısı üretiyorlar. Bir buz torbasıyla termal şok uygulanan deri bölgesinin ne kadar hızlı ısındığını gören Skan, bu sayede kanserli hücreleri tespit edebiliyor.
Kanser hücrelerinin tespitinde hâlihazırda termal görüntüleme teknikleri kullanılıyor fakat bu kameraların fiyatları 26.000 dolar civarında ve bu nedenle yalnızca tam donanımlı sağlık merkezlerinde bulunabiliyor.
Kanadalı gençler tarafından geliştirilen Skan ise yalnızca 1.000 dolar fiyatla satılıyor. James Dyson, ödülü takdim etmeden önce devrimsel cihazla ilgili şöyle söyledi:
“Kolay bulunabilir ve ucuz bileşenler kullanarak yapılan Skan, cilt kanseri için erken teşhisin çok daha büyük kitlelere ulaştırılmasını sağlayabilir.”
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