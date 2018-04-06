Haftaya 56 puanla, Galatasaray'ın 1 puan gerisinde giren Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u Eljero Elia'nın 18. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve puanını 59'a yükselterek Galatasaray maçı öncesinde sarı-kırmızılıları maç fazlasıyla geçerek liderliğe oturdu. Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut açıklamalar yaptı. Bulut'un mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

"Buraya geldiğimizde hedefimiz en az 1 puan almaktı. Takımımın iyi oynadığını düşünüyorum. Az pozisyona girdik. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Rakibin kalitesi ortada. 18. dakikadaki hatamızdan bir gol buldular."

"2. yarıda rakibin kalemizde pozisyonu yok. Biz pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Böyle kaliteli bir rakibe karşı yakaladığınız pozisyonları değerlendiremezseniz puan alamazsınız."

"Bizim takımımızın kalitesi belli. Kompakt ve agresif oynamaya çalışan bir ekibiz. Deplasmanlarda çok güzel puanlar aldık. Buradada almak istiyorduk. Ancak olmadı."

"Takımı aldığımızda 7 puanı vardı. Şimdi 37 puanımız var. 6 maçımız kaldı. Hedefimiz 40 puanın üzerine çıkmak. Ligin en iyi futbol oynayan takımı Başakşehir. Sonra Beşiktaş geliyor..."