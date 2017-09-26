Ersun Yanal: Bunlar Trabzonspor'a zarar veriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili ekibin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı idman öncesi açıklamalarda bulundu. Herkesin 3-0'dan 4-3'lük skorla kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçında alınan sonuçta dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Yanal, "Oyuncularımız, biz, yönetim kurulumuz... Herkes bu üzüntüsünü dile getirdi. Tribünlerde, yazılarla dile getirildi. Bizler bunun acısını hissettik ve bu olayın etkisini hala hissediyoruz. Her şeyden önemlisi, Trabzonspor'un çok önemli değerleri var. Sonuç üzücü ama sonuç üzerinden giderek, sonuçla bağlantısı olmayan başlıklarla değerlerimizi yıpratmak ve onlar üzerinden birtakım söylemlerle gündem yaratmak iyi bir iş değil. Bu yapılmaması gereken, Trabzonspor'a zarar verecek bir şey" diye konuştu.
"BUNLAR TRABZONSPOR'A ZARAR VERİYOR"
Trabzonspor kadrosunun zor kurulmuş ve iyi kurulmuş bir kadro olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Rakiplere baktığımızda çok önemli harcamalar yapmış, yeniden kadro kurmuş. Galibiyet veya mağlubiyetleri değerlendirip, sonuca göre yorum yapmak ve birtakım şeyleri değersizleştirmek Trabzonspor'a zarar veriyor. Herkes bir an önce sonuç alınmasını ister ama bu hemen olan bir şey değil. Bu takım yakında bu sonuçları alacak" dedi.
"HER TÜRLÜ ÇALIŞMANIN ALTINDA İMZAM VAR"
Her türlü çalışmanın altında imzasının olduğunu söyleyen Yanal, "Buradaki her şeyin sorumlusu benim. Elimizden geldiğince, olanaklar dahilinde yaptığımız her türlü çalışmanın altında imzam var. Daha önce burada çalıştım çokça emek verdim, karşılığını aldım. Çok kısa süre içerisinde göreceksiniz ki, bu takımla gurur duyacaksınız. Değeri olmayan şeylere ve dedikodulara kulak asmayın" ifadelerini kullandı.
"GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"
Esteban hakkında konuşan Ersun Yanal, "Esteban, başının döndüğü ve daha fazla dayanamadığı bir ortamda maçtan çıkmıştır" dedi. Onur Kıvrak ile ilgili yapılan söylemlerin çok çirkin olduğunu da söyleyen tecrübeli teknik adam, "Onur'un iki çapraz bağ yok. Çok büyük fedekarlıklarla bir yerlere geliniyor. Herkes burada olmaktan mutlu. Bu grupla birlikte Trabzonspor mutlu olacaktır. Yanlışları değil, doğruları tekrarlayalım. Güzel günler göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
- ersun yanal
- trabzonspor
- beşiktaş
- süper lig
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.