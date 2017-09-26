Ersun Yanal hem kendi hem de Trabzonspor'un kaderini belirleyecek

Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın kaderi, Beşiktaş maçından sonra netleşecek.

Tecrübeli teknik adam hem takımın hemde kendi kaderini belirleyecek. Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kritik haftaya giriyor. Arzu edilen sonuçların gelmemesi üzerine sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçına dönüm noktası olarak bakarken, Teknik Direktör Ersun Yanal da hem kendinin hemde bordo-mavili takımın bu sezonki kaderini belirleyecek.



YANAL, ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Trabzonspor, kritik haftaya 3 puanla kapatmak isterken, Ersun Yanal'da Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kırmayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaşan Yanal, söz konusu maçlarda 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

08.04.2017 - Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4

05.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

03.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2

07.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

15.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1

11.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (Türkiye Kupası)

14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0

16.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0