Arzu Film'in kurucusu Yeşilçam'ın usta yapımcı ve sinema yönetmeni Ertem Eğilmez, birçok başarılı yapıma imza attı. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Ertem Eğilmez, 1989 yılında İstanbul'da vefat etti.



Babasının anısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşatan Ferdi Eğilmez, 'Kulaktan dolma yapılan' haberlere isyan etti.

Sosyal medya hesabından doğru bilinen yanlışları açıklayan Ferdi Eğilmez şunları yazdı:



"Bayılıyoruz şehir efsanelerine. Rahatsızlandığı için düşen insanı, ‘deveden düştü’ öldü diye haber yapanlar, nefis bir Amerikan araba sahibi birini, ‘yazık filmlerde fabrikatör oynuyordu ama eve otobüsle gidiyor’ diyen haberler... Hele bu en güzeli herhalde. Ertem Eğilmez, ‘Tarık Akan'a filmlerinde vefat eden oğlu Ferit ismini veriyordu…’ İnsan ne diyeceğini şaşırıyor bazen gerçekten. Yanıt verilmedikçe de artarak geliyor bu efsaneler. Efendim, şu aşağıda görülen şahıs benim ağabeyim, babamın da büyük oğlu, Allah eksikliğini göstermesin Ferit Eğilmez ağabeyim... Sapasağlam hayatta çok şükür... Elbette yapım firması olarak 60 yıl içinde bir çok bizim de hatalarımızdan kaynaklanan, haber değeri taşıyacak şeyler olmuştur ama bu kadar medyanın geniş imkanları varken, hadi onu bırakın sosyal medya bugün iliklerimize kadar bu kadar içimize nüfuz etmişken, sormadan, öğrenmeden, birilerinin canını yakabileceğini hiç düşünmeden, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek hangi habercinin ne işine yarıyor, inanın anlamak mümkün değil… Annemiz 95 yaşında, bu haberleri işittikçe hop oturuyor hop kalkıyor yerinden. İnandırmak için her gün ziyaretine gidiyor ağabeyim… Benim ağabeyim, bu işlerden uzak duran, tanınmayı, bilinmeyi pek sevmeyen bir insan. Şu fotoğrafını kullanmak zorunda olduğumuzun lütfen inanın, kendisinin bile haberi yok. Affına sığınarak, kamuoyunu bilgilendirmek ve bir parça olsun, ola ki doğruluk meraklısı bir habercisi çıkar diye buradan paylaşmak zorunluluğunda hissediyorum kendimi. Vakit ayırıp okuduğunuz için çok teşekkür ediyorum...Sevgi ve saygılarımla. Ferdi Eğilmez..."