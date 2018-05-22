Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantepli futbolcuların kullandığı penaltıların 4'ünü kurtararak takımını Süper Lig'e taşıyan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi Hakan Canbazoğlu, "Bu maçta bir avantajım vardı, rakip takımdaki 5-6 futbolcuyla daha önceki senelerde aynı takımlarda bulunduk. Rakip futbolcuların nasıl penaltı kullandığını iyi biliyordum." dedi.
Gazişehir Gaziantepli futbolcuların kullandığı penaltıların 4'ünü kurtararak takımını Süper Lig'e taşıyan başarılı kaleci Hakan Canbazoğlu, penaltıları nasıl kurtardığını ve müsabakaya hazırlanış hikayesini anlattı.
"RAKİP FUTBOLCULARIN NASIL PENALTI KULLANDIĞINI İYİ BİLİYORDUM"
AA'da yer alan habere göre Hakan Canbazoğlu yaptığı açıklamada, maçlardan önce özel olarak bir pozisyona hazırlanmadığını söyledi.
Bursa'da kaldığı otelin penceresinin stada baktığını ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:
"Aslında maçı 120 dakika oynamadım. Bursa'ya 3 gün önce gitmiştik, yani 3 gün boyunca kafamda bu maçı oynuyordum. Bunun sonucunda Allah bize başarılı olmayı lütfetti. Bu maçta bir avantajım vardı, rakip takımdaki 5-6 futbolcuyla daha önceki senelerde aynı takımlarda bulunduk. Bu arkadaşlarımızla o zamanlar maçlardan önce penaltı idmanları yapıyorduk. Rakip futbolcuların nasıl penaltı kullandığını iyi biliyordum. Zaten bu ligi yakından takip ediyorduk, kimin ne yapacağını az çok kestirebiliyordum. Aslında diğer kurtaramadığım penaltılarda da son anda kararımı değiştirdim, kararımı değiştirmeseydim Allah'ın izniyle onları da kurtarırdım ve kupa daha erken gelirdi."
Hakan Canbazoğlu, kupayı kaldırdıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, şampiyonluğun Erzurum'a hayırlı olması temennisinde bulundu.
Birçok kişinin maçtan önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasını istediğini aktaran deneyimli kaleci, "Erzurum futbolcusu olmasaydım yine bu maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u desteklerdim. Gönlüm Erzurum gibi bir takımın, camiasının Süper Lig'e çıkmasından yana olurdu. Bu takımın yeri Süper Lig ve üst sıralar." ifadelerini kullandı.
"WEBO'NUN PENALTISINDA GÖZÜM KAPALI SAĞA ATLAYACAKTIM"
Hakan Canbazoğlu, Gazişehir Gaziantepli futbolcu Pierre Webo'nun penaltısını nasıl kurtardığını da şöyle anlattı:
"Webo ile iki sene aynı takımda oynadım, maçtan önce 'Penaltılara kalırsak ve Webo topun başına geçerse, hiçbir şekilde gelişine, duruşuna bakmayacağım ve sağ tarafa atlayacağım.' demiştim. Nitekim öyle oldu, Webo topun başına geçti. Sağ tarafa hamle yaptım ve kurtardım, ondan sonra da devamı geldi."
Kentte taraftarlarca coşkuyla karşılandıklarını kaydeden Hakan Canbazoğlu, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Erzurumlu taraftarlara teşekkür etti.
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