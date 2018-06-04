Bu akşam SHOW TV’de sezon finalinden önceki son bölümünü izleyeceğimiz, benim de fanı olduğum ‘Çukur’ dizisinin setine girdim. İdris Baba’nın evini gezip Selim Koçovalı, Sena Koçovalı, Vartolu, Celasun, Ayşe, Akşın ve Karaca’yla bol bol sohbet ettim. Tüm bu anları HT Dokun ve Youtube’dan izleyebilirsiniz

MESLEĞE başladığım yıllarda ilk hayranlığım babası Ekrem Çatay’a olmuştu. İşini titizlikle yapan, her yaptığı proje reyting rekorları kıran Ekrem Çatay, elini oğlu Kerem Çatay’a verdi. Çok da iyi yaptı.

Oğul Kerem Çatay, Ay Yapım’la hangi projeye imza atsa reyting rekorları kırdı. Yaptığı işler saymakla bitmez.

Ama ben size bugün müptelası olduğum ‘Çukur’dan bahsedeceğim. Çünkü Kerem’i kandırdım ve sonunda sete girmeyi başardım. Kerem Çatay’ın set kuralları vardır. Bunun en başında sete kimsenin girmesine izin vermemek geliyor. Sette öyle titizlikle ve öyle profesyonel çalışıyorlar ki bu büyünün bozulmasını istemiyor haliyle.

Ama en son Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde karşılaştığımda eski dostuma “Çukur fanatikliğimin farkındasın sanırım” dediğimde, Kerem “Rol vereceğim artık o kadar fan oldun” dedi. Ben de bunu fırsat bilerek “Rol istemem ama sete girmek istiyorum” dedim.

Kırmadı beni ve sözünde durdu. Alaçatı’dan Bodrum’a geçtiğimde ansızın telefonuma Kerem’den mesaj geldi ve “Hadi yarın sete gel” dedi.

Bulduğum ilk uçağa atlayıp geldim İdris Baba’nın evine. İşte setteyim.

İDRİS BABA’NIN EVİNDE TEK BAŞIMA

KİMSELER gelmeden set alanına ulaştım. İdris Baba’nın evinin her odasını gezdim. Sizin için HT Dokun ve Youtube videosunda anlattım. İzleyin, çok keyif alacaksınız. Sonra makyaj ve dinlenme odasına girdim. Orada Selim yani Öner Erkan oturuyordu. Telefonuyla ilgileniyor, dinleniyordu. Diğer bir köşede Ayşe ve Karaca yani Ece Yaşar ve İrem Altuğ oyunlarını çalışıyordu. 10 dakika sonra Celasun yani Kubilay Aka tüm sempatikliğiyle girdi içeriye. Herkesi öpüp selam verdi.

Sonra Sena yani Dilan Çiçek, diyet paketiyle çıkageldi. “Bu zayıflıkla ne diyeti?” dedim, “Birçok şeye alerjim var. Her şeyi yiyemiyorum. 3 gün deneyeceğim” dedi.

Ve beklenen adam Vartolu da güler yüzüyle içeriye girdi. Herkese selam verip hatırlarını sordu. Bu arada güzel kız Akşın yani İlayda Alişan gelip çoktan hazırlanmıştı bile. Ekip o kadar profesyonel ki anında kıyafetler değişiyor, sahnelere giriliyor. Sette bağırma, çağırma dağınıklık asla yok. ‘Çukur’un setindeki profesyonelliğe bayıldım. Ekip de şahane.

‘ÇUKUR’ OTİZMİN FARKINDA

‘ÇUKUR’ öylesine bir dizi değil. Otizmi fark etmemizi de sağlayan çok önemli bir dizi. 11 Haziran’da sezon finali muhteşem bir geceyle Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Muhteşem bir konser olacak. Sürprizlere hazır olun. Vartolu’yu yani Erkan Kolçak Köstendil’i, Yamaç’ı yani Aras Bulut İynemli’yi, Kubilay Aka’yı yani Celasun’u, Toygar Işıklı’yı, Allame’yi, Cem Adrian’ı, Eypio’yu ve daha fazlasını sahnede izleyeceksiniz. Tohum Otizm Vakfı yararına muhteşem bir gece olacak.

‘MEDET SÜRPRİZLİ’

YÖNETMEN Sinan Öztürk’e en sürprizli karakteri de sordum.

“Medet çok sürprizli oldu. Biz bile bu kadar beklemiyorduk” dedi.

‘VARTOLU VE YAMAÇ’IN MEZARLIK SAHNESİ UNUTULMAZ’

ÖNER Erkan, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, İrem Altuğ, İlayda Alişan ve Ece Yaşar’ın sette olduğu gün ben de oradaydım. Onları izledim.

Acayip profesyoneller. Yönetmen Sinan Öztürk’ün direktifleriyle öyle güzel ve koordine şekilde çalışıyorlar ki ‘Çukur’ seti adeta bir okul.

Sinan Öztürk’e “En çok hangi sahneyi unutamıyorsunuz?” dedim. “Vartolu ve Yamaç’ın mezarlık sahnesi vardı. Hava soğuk ve üzerlerinden adeta tonlarca su boşaltıyorsunuz. Sahne uzun ve harika akıyor. Gıkları çıkmadı. Ama ben hasta olacaklar diye çok korktum. En unutamadığım sahne o” dedi.

‘ÇUKUR’UN GENÇ YILDIZLARINA SORDUM

DİLAN ÇİÇEK DENİZ (SENA)

- Ercan Kesal: Güçlü.

- Perihan Savaş: Anne.

- Aras Bulut İynemli: Dost.

- Erkan Kolçak Köstendil: Vartolu.

- Boncuk Yılmaz: Can.

- En unutamadığın sahne: Delirme sahnelerim. Bir de “Sena-Yamaç git” sahneleri.

İLAYDA ALİŞAN (AKŞIN)

- Ercan Kesal: Okul.

- Perihan Savaş: Okul.

- Erkan Kolçak Köstendil: Enerji.

- Aras Bulut İynemli: Yetenek.

- Kubilay Aka: Kubim.

- Hangi sahne seni en çok etkiledi: İdris Baba’nın Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrendiği sahne.

KUBİLAY AKA (CELASUN)

- Ercan Kesal: Abi, baba, doktor, danışabileceğim biri.

- Perihan Savaş: Anne.

- Aras Bulut İynemli: Abi, çok seviyorum.

- Erkan Kolçak Köstendil: Ekip ruhuyla bezenmiş bir oyuncu, saygılı.

- Seni en zorlayan sahne: Babamın ölüm sahnesi.

- En keyif aldığın sahne: Meke ile bıçaklı sahnemiz.

ECE YAŞAR (KARACA)

- Ercan Kesal: Her şeye hâkim.

- Perihan Savaş: Tek bakışla çok fazla şey anlatan.

- Aras Bulut İynemli: Çalışkan, işini severek yapan.

- Erkan Kolçak Köstendil: En renkli kötü adam.

- En çok kiminle oynarken heyecanlanıyorsun: Perihan Abla ve Ercan Abi’yle.

ÖZEL BİR TEŞEKKÜR

GAZETEMİZİN kurumsal bölümünden Ceyda Öztop ve Ay Yapım’dan Cansu Uras sette bana eşlik ettiler, HT Dokun ve Youtube için kameramanlığımı yaptılar. Sonsuz teşekkürler. Ve tabii fotoğraflar için Ahmet Cenk Koray ve Şinasi Serçe’ye... Ne tatlısınız. Ve en büyük teşekkür Ay Yapım ekibine. Nasıl bir profesyonellik. Nasıl bir ekip ruhu. Özlemişim setlerde bulunmayı. Orada bulunduğum 3 saat boyunca 1 saniye bile “Of” demedim. Harikasınız. Sezon finalini sabırsızlıkla bekliyorum.