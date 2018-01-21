Eskişehir'de, tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı kazayla ilgili aracı kullanan şoför tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü 51 yaşındaki Muhsin Özer ile ikinci şoför Erkan A'nın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sürücüler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Otobüs şoförü Muhsin Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. İkinci şoför Erkan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUR ŞİRKETİ "SÖMESTİR TATİLİNDE EN GÜZEL KARNE HEDİYESİ" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Muhsin Ö. idaresindeki 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpmış, kazada 11 kişi yaşamını yitirmiş, 44 kişi yaralanmıştı.



Tur şirketinin sosyal medya üzerinden 'sömestir tatilinde en güzel karne hediyesi' paylaşımı ise yürek burkmuştu.

TUR OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ: ÖNÜME BİR KARARTI ÇIKTI



Kaza sırasında otobüsü kullanan şoför Muhsin Ö, emniyetteki ifadesinde, saat 00.00'da Ankara Kızılay'dan kendisi, yedek şoför ve muavin ile yolcular dahil 55 kişiyle yola çıktıklarını belirtmişti.

Muhsin Ö, araçta bir ya da iki çocuğun da bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetmişti:

"Ankara'dan yola çıktığımızda aracı Erkan A. kullanıyordu. Sivrihisar Bademli Tesisleri'nde aracın sevk ve idaresini ben aldım. Erkan A, araç alt kısmında bulunan yatak kısmına dinlenmeye gitti. Eskişehir içinden Bursa istikametine giderken çevre yolu üzerinde benim önüme bir karartı çıktı. Köpek sandım, vurmayayım diye direksiyonu hafif sağa kırdım ama toplayamadım. Yol kenarında bulunan ağaca çarptım. Olayda yaralanmadım ama vücudumda ağrılar oluştu. Doktor raporu tanzim edildi. Çarpma sonucunda araçta bulunan yolcular panik yaşadı. Yaralananlar oldu. Olay yerinde ölenler olduysa da görmedim. Şaşkındım ve kendimde değildim. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum. Hızlı değildim, uyumuyordum, anlık olaydı. Gözümün önüne bir araç geldi, köpek sandım."

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