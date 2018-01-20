Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Tur şirketinin sosyal medya üzerinden 'sömestr tatilinde en güzel karne hediyesi' paylaşımı ise yürek burktu.
AA'nın haberine göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen 06 FL 644 plakalı tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kaza yerinde incelemelerde bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.
"KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR"
Vali Çakacak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı Eskişehir'de üzücü bir trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.
Eskişehir-Bozüyük karayolunda bir tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarptığını belirten Çakacak, şöyle konuştu:
"Kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızın Eskişehir Devlet, Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Yaralılarımızın durumları ağır değil. Müdahalesi devam eden, kırıkları olanlar var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yol boş, 3 şeritli, bir de kurtarma şeridi olmak üzere geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış... Sabah Emniyet Müdürümüz ve diğer tüm kurtarma ekiplerimizle yolda buzlanma görmedik. Dolayısıyla farklı sebepleri olabilir. Arkadaşlarımız kazanın sebebini araştırıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili soruşturma başlattı. Şoförler gözaltına alındı."
"ÖNÜME BİR KARARTI ÇIKTI"
Kaza sırasında otobüsü kullanan şoför Muhsin Ö, emniyetteki ifadesinde, saat 00.00'da Ankara Kızılay'dan kendisi, yedek şoför ve muavin ile yolcular dahil 55 kişiyle yola çıktıklarını belirtti.
Muhsin Ö, araçta bir ya da iki çocuğun da bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Ankara'dan yola çıktığımızda aracı Erkan A. kullanıyordu. Sivrihisar Bademli Tesisleri'nde aracın sevk ve idaresini ben aldım. Erkan A, araç alt kısmında bulunan yatak kısmına dinlenmeye gitti. Eskişehir içinden Bursa istikametine giderken çevre yolu üzerinde benim önüme bir karaltı çıktı. Köpek sandım, vurmayayım diye direksiyonu hafif sağa kırdım ama toplayamadım. Yol kenarında bulunan ağaca çarptım. Olayda yaralanmadım ama vücudumda ağrılar oluştu. Doktor raporu tanzim edildi. Çarpma sonucunda araçta bulunan yolcular panik yaşadı. Yaralananlar oldu. Olay yerinde ölenler olduysa da görmedim. Şaşkındım ve kendimde değildim. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum. Hızlı değildim, uyumuyordum, anlık olaydı. Gözümün önüne bir araç geldi, köpek sandım."
Gözaltındaki Muhsin Ö. ile diğer sürücü Erkan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
YOLCULARIN OTOBÜSE BİNME ANI KAMERADA
Eskişehir'de bu sabah 11 kişinin ölümüne 44 kişinin yaralanmasına neden olan kazada, otobüsün Ankara'da bir grup yolcuyu aldığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülere göre, dün gece önce Kızılay Güven Park'a gelen Erkan A. idaresindeki otobüs, bir süre sonra Kumrular Sokağı'na geçiyor. Sokak üzerinde bekleyen ve geziye gitmeye hazırlanan bir grup yolcu saat 23.16 sıralarında otobüse biniyor. Otobüs saat 23.33 sıralarında buradan hareket ediyor. Otobüs ardından Ankara'nın farklı noktalarında bekleyen diğer yolcuları alarak Bursa'ya hareket etti.
"ŞOFÖR UYUDU" İDDİASI
Yolculardan Mustafa Mumcu, kendisinin kaza sırasında arka koltuklarda oturduğunu kaydetti.
"Ben en arkada oturuyordum." diyen Mumcu, "Şoförün arkasında oturan arkadaş görmüş. O da 'şoför uyudu, o hızla yalpalayıp ağaca vurdu.' diyor." ifadelerini kullandı.
OTOBÜS 90 KİLOMETRE ÖNCE ŞOFÖR DEĞİŞTİRMİŞ
İHA'nın haberine göre, Eskişehir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği 44 kişinin ise yaralandığı kazadan 90 kilometre önce şoför değiştirildiği öğrenildi. Kaza öncesinde tur otobüsünün Sivrihisar ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdiği öğrenildi. Yaralı yolcular ise mola sonrasında ise otobüsün şoförünün değiştiğini belirtti.
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