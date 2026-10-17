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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan TFF'ye tepki: Sahayı denetlemesi gerekiyor!

        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki: Sahayı denetlemesi gerekiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek haftayı lider kapattı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "RAKİBİ ÖNEMSEMEMİZ LAZIMDI, ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"

        Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Rakibi önemsememiz lazımdı. Rakibimizin geçen haftaki oyununu çok fazla gösterdik. Maça iyi başladık, 10-15 dakika. İlk yarı sonu, ikinci yarı başı çok fazla pozisyon verdik. Çok kötü zemin, bu zeminde oyuncuları yargılamak mümkün mü tartışabiliriz. Çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin. Basit pası veremiyorsan, savunmada ve hücumda pozisyonları kaybediyorsan gözden geçirmen gerekiyor.

        "BİZE GÖRE DAHA ÇOK İSTEKLİYDİLER"

        Bu tür maçları kazanmak önemli. Daha erken bir gol maçı daha farklı getirebilirdi. Rakibimizi girdiği pozisyonlardan ötürü tebrik etmek gerekiyor. Bize göre daha çok istediler.

        "TFF'NİN DENETLEMESİ GEREKİYOR"

        Sakatlık riski yüksek, zor bir sahaydı. Saha yüzünden sakatlık verdik. Bu sahalarda maçların oynanması tartışılacak bir şey. En önemlisi denetleme, TFF'nin bu sahaları denetlemesi gerekiyor. İşi bu. Denetleyecek durumda değil şu an TFF belki ama denetlemesi gerekiyor. Futbolcu sağlığına, sadece Galatasaray değil Gençlerbirliği'ne de zarar verecek bir saha. Bir oyuncu kaybettik. 3 gün sonra maç var Avrupa'da. Oyunla ilgili sahayı bahane etmemek lazım ama oyuncu sağlığıyla ilgili bahane etmek gerekiyor. Fazla sakatlık vermeden 3 puanla ayrılıyoruz buradan.

        "SAHAYI BAHANE ETMEYECEĞİM"

        Kazandığımız için mutluyuz ama oyun, konsantrasyon olarak daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazen rakibimizin net pozisyonlarla gelmesini gördük. Bize göre daha dinlenik, daha istekli bir takımdı. Bunu saha içinde gösterdiler. Günün sonunda, son dakika o golü atmak önemliydi. Son 10-15 dakika az pozisyon vererek pozisyon bulan taraftık. Bölüm bölüm iyi kötü oynadığımız zamanlar oldu ama hiçbir zaman çok iyi oynamadık. Maçın sonunda topa sahip olduk, son 10-15 dakika pozisyon vermedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Hiçbir şekilde saha bahane olamaz. Bunu bahane etmeyeceğim. Maç maç 2-3 kişi rotasyon yapıyoruz. Bundan sonra Avrupa maçı var. Buradaki moralle, iyi oynamadık ama galibiyetin moraliyle Lille maçına hazırlanacağız.

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