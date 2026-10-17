SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan sarsıcı bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı.

'Kızılcık Şerbeti'; AB’de7.06 izlenme oranı, 20.96 izlenme payı, ABC1’de 6.66 izlenme oranı, 18.80 izlenme payı, Total’de grubunda ise 6.07 izlenme oranı, 17.74 izlenme payı ile yükselişe geçti. Yayınlanan bölümünde iflasın ardından köşkü kaybetmeyi kaldıramayan Abdullah felç geçirdi. Ömer’in köşkü kurtarmayı başardığı bölümde, Asil ve Lider’in karanlık ortaklığı izleyenleri şoke etti. Tansiyonun düşmediği bölümde hastalığı ilerleyen Başak, bebeğini kurtarmak için ölümle burun buruna geldi.

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Büyük beğeni toplayan bölüm, 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile övgü dolu yorumlar alarak sosyal medya platformunda yaklaşık 2 saat TT listesinin gündeminde yer aldı.

143'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Ömer’in yardım teklifini kabul etmeyen Abdullah, üç ay vakte rağmen Salkım’ı ikna ederek köşkten ayrılmaya karar verdi. Yaşananlara daha fazla dayanamayan ve fenalaşan Abdullah’ı, Salkım hastaneye yetiştirdi. Felç geçiren Abdullah’ın yoğun bakıma alınması; Salkım, Fatih ve Ömer’i derinden sarstı.

Ünallar sokakta mı kalacak?;

Kıvılcım’ın, Lider ile birlikte destek için hastane ziyaretine geldiği bölümde Ömer’in hamlesi, Ünalları, Asude ve Asil’e karşı öne geçirdi. Ömer, otelini ipotek ettirerek köşkü geri almayı başardı. Asil’in, Ünallardan almak istediği intikam planında yalnız olmadığı gün yüzüne çıktı. İzleyenleri şoke eden gelişmede Asil’in Lider’le birlikte, babalarının intikamını almak için Ünalları iflasa sürüklemek istediği ortaya çıktı.

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Asil ve Lider'in planı altüst oldu;

Abdullah’ın hastalığıyla imza yetkisine sahip olan Ömer, şirketteki usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için Fatih’le birlikte harekete geçti. Ömer ve Fatih, pişman olan Yusuf’u kendi tarafına alarak şirketi kurtarmaya çalıştığı sırada; Başak rahatsızlandı. Herkesten gizlediği hastalığı nükseden Başak , bebeğini kurtarmak için hastaneye yetişmeye çalıştı. Ölümle burun buruna gelen Başak’ın doktorunun kollarının yığılması geceye damga vurdu.

İşte geceye damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

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“BU HAYATTA HİÇBİR ŞEY GİZLİ SAKLI KALMIYOR!”

Dizinin yeni bölüm tanıtımında, hastaneye yetişen Fatih, Başak’ın bebeği kaybettiğini ve ağır hasta olduğunu öğreniyor. Ömer, Asil’in arkasındaki ismin peşine düşerken; Kıvılcım ve Hilal, Kemal bebek için karşı karşıya geliyor. Tanıtımın finalinde ise Kıvılcım’ın telefonuna gelen gizemli mesaj, yeni bölümde yaşanacak çarpıcı gelişmelerin habercisi oluyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin 144'üncü Bölüm Tanıtımı;

'Kızılcık Şerbeti' her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!