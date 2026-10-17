Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız"

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız"

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için her türlü adımı atacaklarını" belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 13:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mısır: Suudi Arabistan'ı koruyacağız

        Sisi, başkent Kahire'nin doğusundaki Mısır Askeri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuştu.

        Mısır ve Suudi Arabistan'ın Arap ve İslam dünyasının kalbi olduğunu söyleyen Sisi, Kahire'nin Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve sınırlarına yönelik herhangi bir tehdidi kabul etmeyeceğini vurguladı.

        Sisi, "Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız ve bizden talep edilmesi halinde yetki vermesi için Meclisi acil oturuma davet edeceğim." diye konuştu.

        Mısır Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleri doğrultusunda Riyad yönetiminin talep edeceği her türlü adımı atmaya ve Suudi Arabistan'ı savunmaya hazır olduklarını belirtti.

        REKLAM

        Mısır'ın 2013 yılında karşı karşıya kaldığı süreçte başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin verdiği desteğe teşekkür eden Sisi, "Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin ulusal güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğu doğrudur." dedi.

        "2030 yılında görev sürem sona eriyor"

        Mısır Anayasası'nda değişiklik yapılmayacağını teyit eden Sisi, "Devlet başkanlığı görev sürem 2030'da sona erecek. Bu, kesinleşmiş bir konudur." ifadelerini kullandı.

        Sisi, sosyal medyada 2027'de Anayasa'nın değiştirilerek kendisine yeni bir dönem için devlet başkanlığına aday olma hakkı tanınabileceği yönündeki iddialara da bu sözlerle yanıt verdi.

        REKLAM

        Mevcut Anayasa uyarınca Sisi, üçüncü görev döneminin sona ereceği 2030'dan sonra yeniden devlet başkanlığına aday olamıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 15 Ekim 2026 (Rekor Yağışa İstanbul Neden Hazırlanamadı?)

        Habertürk Manşet programında, İstanbul'un karşı karşıya kaldığı 84 yılın en büyük yağış felaketi, rekor yağışın getirdiği yıkım ve kentleşmedeki hayati hatalar masaya yatırılıyor. Yaşanan felaketin arkasında sadece doğanın öfkesi mi var, yoksa ihmal ve yanlış planlama mı? Derede yaşanan sel facialar...
        #mısır
        #suudi arabistan
        #YEMEN
        #Husiler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Kira cinayetinde amcaya 14 bıçak darbesi! Vahşetin görüntüsü
        Kira cinayetinde amcaya 14 bıçak darbesi! Vahşetin görüntüsü
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Mısır: Suudi Arabistan'ı koruyacağız
        Mısır: Suudi Arabistan'ı koruyacağız
        Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar
        Esnaftı, tezgâhını açtı... Silah bir anda patladı: Kanlı pazar
        'Güldür Güldür Show' akşam başlıyor
        'Güldür Güldür Show' akşam başlıyor
        İki farklı kış! Sağanak ve yoğun kar
        İki farklı kış! Sağanak ve yoğun kar
        İstanbul Valisi Gül: Kayıp 3 kişinin kimlikleri belli
        İstanbul Valisi Gül: Kayıp 3 kişinin kimlikleri belli
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Karşıya geçeceklerdi! Minibüs biçti
        Karşıya geçeceklerdi! Minibüs biçti
        Evlat acısı
        Evlat acısı
        “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 19 Ekim’de trafiğe açılacak”
        “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 19 Ekim’de trafiğe açılacak”
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Ergenç ile Vershinin buluştu
        Ergenç ile Vershinin buluştu
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!