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        Haberler Ekonomi Teknoloji Google'dan Android'e yeni güvenlik kalkanı: Gemini ile tespit edilecek

        Google'dan Android'e yeni güvenlik kalkanı: Gemini ile tespit edilecek

        Google, Android kullanıcılarını dolandırıcılık girişimlerine karşı korumak amacıyla yeni güvenlik özelliklerini devreye almaya hazırlanıyor. Google Mesajlar'a eklenecek isteğe bağlı özellik, Gemini yapay zekâsını kullanarak şüpheli mesajları analiz edecek ve kullanıcıları olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uyaracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 15:20 Güncelleme:
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        Google'dan dolandırıcılık kalkanı

        Google, Android kullanıcılarına yönelik yeni ve geliştirilmiş dolandırıcılık önleme ve gizlilik koruma özelliklerini duyurdu. Yeni araçlar arasında Google Mesajlar uygulamasında kullanılabilecek, Gemini yapay zekâsı destekli isteğe bağlı bir dolandırıcılık tespit sistemi de bulunuyor.

        Engadget'ın haberine göre, Google Mesajlar uygulamasına eklenecek Dolandırıcılık Tespiti (Scam Detection) özelliği, kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde Google'ın gelişmiş Gemini modellerinden yararlanarak mesaj gönderen kişinin niyetini değerlendirecek. Sistem, mesajların kötü niyetli bir kişiden geliyor olabileceğini belirlediğinde kullanıcıyı uyaracak.

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        Google'ın paylaştığı örnekte, dolandırıcı olduğu düşünülen bir kişi, alıcıya kendisinin ve köpeğinin bulunduğu bir fotoğrafı göndermeye çalışıyormuş gibi davranıyor. Alıcı, mesajın yanlış kişiye gönderildiğini belirttiğinde ise gönderen kişi iletişimi sürdürerek alıcının adını soruyor. Yeni sistemin, bu tür konuşmalardaki şüpheli davranışları tespit ederek kullanıcıları olası dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarması hedefleniyor.

        MESAJLAR GÜVENLİ BİR ORTAMDA İNCELENECEK

        Google, mesajların analizinde gizliliğin korunmasına yönelik önlemler de uygulayacağını belirtti. Şirketin açıklamasına göre Android, mesajları Private AI Compute adı verilen güvenli bir ortamda analiz edecek. Mesajların şifrelendiği bu ortamın, Google dahil başka kişiler tarafından erişilemeyecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.

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        Bunun yanı sıra Gemini Nano, Google Mesajlar'daki bağlantıları kullanıcı tıklamadan önce doğrudan cihaz üzerinde analiz ederek güvenli olup olmadıklarını değerlendirecek.

        Bağlantı güvenliği özelliği, Google Pixel 10 ve sonraki modellerin yanı sıra Samsung Galaxy S26 serisi, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 8 dahil belirli cihazlarda kullanıma sunulacak.

        Google ayrıca, kullanıcıların rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen bağlantılara dokunmadan önce daha fazla bilgi edinmesini ve karar vermek için daha fazla zamana sahip olmasını sağlayacak yeni dolandırıcılık uyarıları tasarladı. İsteğe bağlı yeni güvenlik ayarının önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması planlanıyor.

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        DOLANDIRICILIK UYARILARI DAHA FAZLA CİHAZA GELİYOR

        Google, daha önce Pixel cihazlarda mesaj bildirimleri üzerinden sunduğu Dolandırıcılık Tespiti özelliğinin kapsamını genişletiyor. Bu özellik, olası dolandırıcılık girişimlerine ilişkin uyarıları doğrudan mesaj bildiriminde gösterecek. Böylece kullanıcıların şüpheli mesajı açmasına gerek kalmadan risk hakkında bilgi edinmesi sağlanacak.

        Şirket, özelliğin daha fazla cihaza ulaşması için Honor, Motorola, OPPO, OnePlus, realme, vivo ve Xiaomi dahil çeşitli üreticilerle işbirliği yaptığını açıkladı. Söz konusu üreticilerin özelliği bu yılın ilerleyen dönemlerinde cihazlarında kullanıma sunması bekleniyor.

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        EKRAN PAYLAŞIMINDA HASSAS BİLGİLER GİZLENECEK

        Google'ın duyurduğu bir diğer güvenlik özelliği, ekran paylaşımı sırasında hassas bilgilerin korunmasına odaklanıyor.

        Android 15 ve daha yeni sürümleri kullanan tüm cihazlara bu ayın ilerleyen günlerinde sunulması planlanan özellik, Chrome veya Android WebView açıkken ekran paylaşıldığında şifreleri, bankacılık bilgilerini ve kredi kartlarının güvenlik numaralarını varsayılan olarak gizleyecek.

        Google ayrıca, arama yönlendirme özelliğinin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik yeni bir koruma sistemi üzerinde çalışıyor. Aralık ayının başında Pixel ve belirli diğer cihazlarda kullanıma sunulması planlanan özellik, uygulamaların arka planda gizlice arama yönlendirmesini etkinleştirmesini engelleyecek.

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        Sistem, dolandırıcıların kullanıcıları cihazlarında arama yönlendirmesini etkinleştirmek için bir MMI yönlendirme kodu, yani belirli bir işlem gerçekleştirmek amacıyla kullanılan kısa bir rakam dizisi, girmeye ikna etmeye çalışması durumunda da kullanıcıyı uyaracak.

        BREZİLYA'DA 3 MİLYONDAN FAZLA SAHTE ARAMA ENGELLENDİ

        Google, banka taklidi yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı Brezilya'daki bankalarla da işbirliği yaptığını bildirdi.

        Bu kapsamda Android, gelen aramaların gerçekten bir bankadan yapılıp yapılmadığını kontrol eden bir doğrulama sistemi kullanıyor. Arayan taraf doğrulamayı geçemezse sistem aramayı sonlandırıyor ve kullanıcıyı bilgilendiriyor.

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        Google, haziran ayında kullanıma sunulan bu özellik sayesinde bugüne kadar 3 milyondan fazla sahte aramanın engellendiğini açıkladı. Güvenlik aracının ABD'de ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı. Şirket, gelecekte daha fazla iş ortağı bankayla çalışmayı planladığını belirtti.

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