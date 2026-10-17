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        Haberler Gündem Sakarya'da taşan dere, Nagihan Tongaz'ın bahçesini dere yatağına dönüştürdü

        Sakarya'da taşan dere, Nagihan Tongaz'ın bahçesini dere yatağına dönüştürdü

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sağanak nedeniyle taşan Kanlıçay Deresi, bir evin temeline zarar verdi. Sel sularının meyve ağaçlarını kökünden söktüğü bahçesi dere yatağına dönüşen Nagihan Tongaz, "Tekrar buraya geldiğimde çok üzüldüm. Ağlamaktan başka ne yapabilirsin ki?" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 16:52 Güncelleme:
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        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu

        Sakarya'da etkili olan sağanak, Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde hasara yol açtı. Mahalleden geçen Kanlıçay Deresi'nin taşması sonucu dereye yaklaşık 70 metre uzaklıktaki bir evin temeli zarar gördü. Evin bahçesi sel sularıyla adeta dere yatağına dönüşürken, meyve ağaçları da kökünden söküldü.

        SAĞANAK SONRASI BAHÇESİ DERE YATAĞINA DÖNÜŞTÜ

        Kentte çarşamba gününden cuma akşamına kadar etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve evlerin giriş katları sular altında kaldı. Karapürçek ilçesindeki Kanlıçay Deresi'nin taşmasıyla Nagihan Tongaz'a ait ev ve bahçede büyük hasar meydana geldi.

        Sel sularının debisini azaltmak amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekipleri tarafından yeni bir dere yatağı açıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı görevlileri de bölgeye gelerek afetzedelerle görüştü ve hasar tespitine yönelik incelemelerde bulundu.

        Ev sahibi tarafından sağanak öncesinde ve sonrasında kaydedilen görüntüler, bahçede meydana gelen değişimi ve selin yol açtığı zararı gözler önüne serdi.

        "DAHA ÖNCE BÖYLE BİR OLAY GÖRMEDİM"

        Ev sahibi Nagihan Tongaz, arazinin babalarından miras kaldığını ve evlerini 6 yıl önce yaptırdıklarını anlattı.

        Sağanağın etkili olduğu gün evde bulunduklarını, daha sonra Adapazarı ilçesine gittiklerini belirten Tongaz, "Daha önce böyle bir olay görmedim. Yağmur yağıyordu, çoğalıyordu ama böylesini görmedik." dedi.

        Evlerinin dere yatağında bulunmadığını vurgulayan Tongaz, "Tam bilemiyorum ama dereden 60-70 metre ötede bizim evimiz, derenin dibinde değil. Asla böyle bir olay beklemiyorduk. Bekleseydik bu kadar uğraşmazdık buralarda." diye konuştu.

        "AĞLAMAKTAN BAŞKA NE YAPABİLİRSİN Kİ?"

        Büyük emek verdiği bahçesinin sel sularıyla zarar görmesinin kendisini derinden üzdüğünü anlatan Tongaz, yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

        Kendileriyle ilgilenen ve yardımcı olan ekiplere teşekkür eden Tongaz, "Tekrar buraya geldiğimde çok üzüldüm. Ağlamaktan başka ne yapabilirsin ki? Sağı solu aradık. Allah'ın afetinin önüne bir şey geçemiyor." ifadelerini kullandı.

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