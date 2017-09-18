Eskişehirspor: 1 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 5. haftanın kapanış mücadelesinde Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Eskişehirspor, teknik direktörlüğünü Bayram Bektaş'ın yaptığı Ümraniyespor'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol olmadı. Ümraniyespor, mücadelenin 69. dakikasında öne geçti. Konuk ekipte Andreas Vasilogiannis, attığı golle takımını öne geçirdi. Mücadelenin son dakikalarında 2 kırmızı kart çıktı. Eskişehirspor'da 88. dakikada Erkan Zengin kırmızı kart görürken konuk ekipte Mehmet Sedef, 90. dakikada oyun dışında kaldı.

Ev sahibi ekip, 90. dakikada Bruno Mezenga'nın attığı golle beraberliği yakaladı ve 1 puanı kurtardı. 5 maçta 3 beraberliği ve 2 mağlubiyeti bulunan Eskişehirspor, bu hafta da galibiyetle tanışamazken 3 puanda kaldı. 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puanı bulunan Ümraniyespor ise haftayı 3. sırada kapadı.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Deniz Turgut, Seyfettin Ünal

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 78 İbrahim Halil Öner), Aykut Akgün, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Ofoedu, Kaan Kanak (Dk. 37 Bilal Aziz Özer), Hasan Ayaroğlu (Dk. 64 Semih Şentürk), Akaminko, Semih Güler, Bruno

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis, Serdar Özbayraktar (Dk. 90 Tarık Tekdal), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton (Dk. 82 Bahadır Taşdelen), Merthan Açıl, Emircan Altıntaş (Dk. 65 Drole)

Goller: Dk. 69 Vasilogiannis (Ümraniyespor), Dk. 90+1 Bruno (Eskişehirspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 88 Erkan Zengin (Eskişehirspor), Dk. 90 Mehmet Sedef (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Aykut Akgün, Dk. 56 Bruno, Dk. 89 Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor), Dk. 63 Appindangoye, Dk. 73 Oğuz Ceylan, Dk. 89 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor)

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