Kulüp başkanı Halil Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında heyecan dolu bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, sezon başından bu yana kulüpte emeği geçen teknik direktörler Sergen Yalçın, Yücel İldiz, Yılmaz Vural ve ekiplerine, oyunculara, personele ve taraftara teşekkür etti.

Eskişehirspor'da yönetim olarak zor bir görevi üstlendiklerini anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Kulübümüzün kayyuma gitmesine, kapanmasına asla izin veremezdik, vermedik de. Bu doğrultuda yaklaşık 20 milyon liralık kaynak oluşturduk. 2014-2015 sezonundan kalan borçlardan dolayı transfer tahtamız kapalı. Transfer tahtasının açılması için yerli, yabancı futbolcular, teknik direktör, teknik ekip, menajerler ve kulüplere ödenmek üzere toplam 35 milyon lira gerekiyor. Bu borçları belirlenen süre içerisinde ödemezsek her dosyadan 6'şar puan ceza alırız. Ulusal kulüp lisansı alamazsak da yeni sezona eksi 3 puanla başlarız.

Yönetim kurulumuz ile beraber görevimizi layığıyla yaptığımıza inanıyoruz. İstenmediğimiz yerde durmamızın bir anlamı yok. Kulübümüzün selameti açısından yönetim kurulumuzca olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldık. Bizler, gelecek yönetime üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız."

Toplantıda başkan vekilleri Erdal Şahbaz ve İsmail Ilgaz da hazır bulundu.