Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu haftaki bölümünde heyecan yine üst sınırlara ulaşacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın bulunduğu dizide en çok merak edilen Mürsel, bildiği isimleri söyleme karşılığında serbest bırakılmak için pazarlık yaparken Alparslan ona bir şans daha vermemeye kararlıdır. Ya o isimleri alacak ya da canını alacaktır. O isimlerden bir tanesi ise kimsenin tahmin edemeyeceği biri çıkacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragman...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 84. BÖLÜM FRAGMANI

"Bir ömür boyu ihanetle yaşamak bin kere ölmekten daha zordur!"

Hızır'ın ele geçirdiği Mürsel'i gizli tanık olarak Nevzat'a teslim etmesi, başından beri planların içinde olan Kimsesiz Yaşar'ı sinirlendirir. Gizlice uygulanan bu planlardan bihaber olan İlyas, arkasından çevrilenlere karşılık vermek için geç kalmayacaktır. Mürsel, bildiği isimleri söyleme karşılığında serbest bırakılmak için pazarlık yaparken Alparslan ona bir şans daha vermemeye kararlıdır. Ya o isimleri alacak ya da canını alacaktır. O isimlerden bir tanesi ise kimsenin tahmin edemeyeceği biri çıkacaktır... Ev ahalisi Hızır ve Meryem'i barıştırmanın yollarını aramaktadır. En vurucu hamle, oturup daha fazla bir şey yapmadan beklemek niyetinde olmayan Ömer'den gelir. Bu sayede eve kadar giren Candan beklemediği tepkilerle karşılaşacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HAKKINDA

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yazdığı, baş rollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın paylaştıkları derin devlet ve mafya dizisidir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölüm fragmanı

EDHO 84. bölüm

EDHO fragman