Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü geçen hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmamıştı. Dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Sabina Toziya, Kenan Çoban ve Turgay Tanülkü gibi isimlerin bulunduğu Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 87. bölümü merakle bekleniyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölümde neler olacak? İşte Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanları ve yeni bölümde dair tüm detaylar...

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 87. BÖLÜM FRAGMANI

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır.

Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar.

Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

edho

atv

eşkiya yeni bölüm fragmanı

edho 87. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

eşkıya fragman

EDHO yeni bölüm

EDHO fragman

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER