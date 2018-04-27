Espanyol - Las Palmas rakamlar

Espanyol ve Las Palmas, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. 39 puanlı Espanyol 16. sırada bulunuyor, Las Palmas 21 puana sahip ve 19. sırada. Espanyol son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Las Palmas son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 107 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Espanyol kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Las Palmas sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Espanyol son haftadaki Granada 74 müsabasında 1-2 kazandı.

Las Palmas ise Deportivo La Coruna maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Espanyol, 15 gol attı ve 14 gol yedi.

Las Palmas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Las Palmas, 8 gol atarken 34 gol yedi.