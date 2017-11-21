Eşref Kolçak'tan 'cenazede selfie' skandalına açıklama

Beyoğlu'nda oğlu merhum Harun Kolçak anısına yapılan kedi evinin açılışını gerçekleştiren sinema sanatçısı Eşref Kolçak, cenaze töreninde yaşanan selfie çekme olayıyla ilgili, "Bu kadar terbiyesizce bir yaklaşım olmaz. Duygusal tarafıyla, sevgisiyle yapıyor olabilir ancak bir cenazede bunların olmaması gerekiyor. Samimi olarak söylüyorum, kaçtım oradan. Herhangi bir aksilik yapmayayım diye" dedi.

İHA'da yer alan habere göre, Beyoğlu Belediyesi, merhum sanatçı Harun Kolçak'ın anısını yaşatmak için Cihangir Parkı'nda kedi evi açtı. Açılışa Harun Kolçak'ın babası sinema sanatçısı Eşref Kolçak da katıldı. Cihangir Parkı'nda sokakta yaşayan kedilerin barınması amacıyla açılan kedi evinin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın yanı sıra mahalle sakinleri ve hayvanseverler katıldı.

"EN İYİ DOSTLARIMIZ HAYVANLARIMIZDIR"

Oğlunun hayvanlarla olan duygusal yakınlığından bahseden Eşref Kolçak, ''Biz çocukluğumuzdan beri hayvanlara karşı büyük bir sevgimiz var. Ben köy çocuğuyum. Bizim en büyük dostumuz, hayvanlarımızdır. Dolayısıyla oğlumda o açıdan duygusal bir insandı. Onun için yapılan bu şeyi canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah daha birçok yerde buna benzer şeyler yapılsın. Çünkü bizim en iyi dostlarımız hayvanlarımızdır'' diye konuştu.

"HERHANGİ BİR AKSİLİK YAPMAYAYIM DİYE ORADAN KAÇTIM"

Oğlu Harun Kolçak'ın cenazesinde yaşanan öz çekim yarışına ilişkin konuşan Eşref Kolçak, "Böyle bir tepki göstermeyi istemezdim. Bizim cenazelerimizde bir örf ve adet vardır. Cenaze defnedilir, imam dua okur. Sıraya girilir ve taziyede bulunulur. Bana gelmiş elinde fotoğraf makinesiyle başka hangi artistler gelecek diye soruyor. Ben onun bu sorusuna alkış mı tutayım. Bu kadar terbiyesizce bir yaklaşım olmaz. Duygusal tarafıyla, sevgisiyle yapıyor olabilir ancak bir cenazede bunların olmaması gerekiyor. Samimi olarak söylüyorum, kaçtım oradan. Herhangi bir aksilik yapmayayım diye. Netice olarak bir cenazedeyiz'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Harun Kolçak'ın anısına sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise ''Beyoğlu'muza, Cihangir'imize geldiği için çok müteşekkirim. Harun Kolçak, benim 30 sene evvelinden tanıdığım çok değerli ve saygı gösterdiğim, sevdiğim bir arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Onun anısına sahip çıkmakta bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor. İnsanoğlu merhametin kaynağıdır. Merhametle yaşıyoruz, sevgiyle yaşıyoruz. Hayvanlara göstereceğimiz merhamet de bize yakışır olması lazım. Cihangir kedileriyle meşhur. Cihangir'in orta noktasında bu parkın içerisinde bir kedi barınağını buradaki sivil organizasyonla böyle güzel anlamlı, Harun Kolçak'ın da anısını yaşatır biçimde açmış olmak çok anlamlı. Emeği geçen, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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